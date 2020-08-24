  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 18:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納

理財學堂 18:01 2020/08/24

分享：

【金價走勢】黃金價格升勢持續　黃金好友邵志銘：應趁金價回調吸納儲貨

黃金有價，金價繼續看升，專家建議，投資者應趁金價回調吸納黃金。至於金價有短綫有望上試哪個水平，「黃金好友」邵志銘預料，金價有力上升至2,150美元，建議逢回調可吸。

金價早前升至每盎斯逾2,060美元高位後，現時已回落至2,000美元水平之下，企在1,950美元水平。

瑞信邵志銘：金價有力上2,150美元

瑞信亞太區高級投資策略師及董事邵志銘最新看金價將有力上到2,150美元，並指：

黃金的主導因素是實際利率，即債息減通脹率，目前看，通脹應該會維持穩定，甚至有少少下行壓力，導致聯儲局將會維持超低息環境，令美元息口偏向零、債息偏向0.5厘，如果主要貨幣是這樣，而主要貨幣又無派息，就會令黃金的需求增加。

他強調，特別是一兩年前，黃金的持有量偏少，加上現時印鈔是無止境的，因為看不到疫情的終點，在這樣的環境下，投資、保值，以及貨幣貶值的需求都令到黃金需求大增，相信大環境在未來一年都不會變。

邵志銘續指：

黃金現時的估值已經反映債息上升，假如未來10個月大環境不變，黃金回調，我們認為是好時機去增加黃金在資產配置比例。

美滙下跌 利好黃金

他指出，金價上行的另一個催化劑是美元下跌的趨勢，會推高金價上升。他料金價短綫可挑戰2,070、2,080美元的位置，12個月目標是2,150美元。

邵志銘續表示，美滙走勢如果要完全反映聯儲局的零息政策，美滙指數的合理水平為85，

美滙指數之前其實已經升了幾年，因為之前加息，加上經濟增長領導地位令到大量資金進入美國投資。但是未來6至9個月，經濟增長領導地位未必能夠保持，新的經濟增長動力會因為大選而有所滯後。

【獨家專訪神準策略師：按此（收費文章）】

撰文 : 馮嘉雯
陳紫瑩
鄭耀宗

欄名 : 理財學堂

相關文章

【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
2020/08/23
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
【金價走勢】持有山東黃金（01787）的理由
2020/08/19
【金價走勢】持有山東黃金（01787）的理由
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
2020/08/18
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【金價走勢】金價升再戰2,000美元　想買金可留意黃金ETF
2020/08/18
【金價走勢】金價升再戰2,000美元　想買金可留意黃金ETF
【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？(附個人訪問影片)
2020/08/17
【金價走勢】印度商人豪花逾3萬港元訂製「金口罩」　投資抗疫相得益彰？(附個人訪問影片)

最新專欄文章 更多

【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？
今日
【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
2020/08/23
【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
數碼人民幣怎運作？ 香港應如何把握機遇？
2020/08/22
數碼人民幣怎運作？ 香港應如何把握機遇？
【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
2020/08/20
【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
【親子理財】2歲女獲父母贈逾6萬元Hermès手袋　「超級奶爸」何基佑：錯誤理財觀或削子女將來賺錢動力
2020/08/18
【親子理財】2歲女獲父母贈逾6萬元Hermès手袋　「超級奶爸」何基佑：錯誤理財觀或削子女將來賺錢動力
金價 黃金 美滙指數 經濟 疫情

上一篇文章

【日圓走勢】日圓有機會走強　留意美國總統大選民調

下一篇文章

【人民幣走勢】人民幣連升兩日 短綫料反覆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英鎊走勢】看好英鎊想買英鎊　應咩位吸納？
【英鎊走勢】看好英鎊想買英鎊　應咩位吸納？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
過度憂慮金錢只會適得其反？樂觀者3大關鍵行為助改善財務狀況
過度憂慮金錢只會適得其反？樂觀者3大關鍵行為助改善財務狀況
【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同