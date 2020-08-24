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【退休理財】退休後想月月出糧　話你知咩投資係「無得輸」

博客 16:41 2020/08/24

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【退休理財】退休後想月月出糧　話你知咩投資係「無得輸」

每個人心目中都有其退休理財規劃，就如有銀行提出的四種退休生活方式：「基本」、「簡約」、「舒適」、「豐盛」，退休規劃的資金規模都可以不同。就算理想的退休生活模式各有不同，但專欄作家曾智華認為有一點十分重要：萬萬不能蝕！

曾智華指，退休投資者與一般年輕投資者的分別在於，退休者的資金，乃安老用。所以，絕對不能有風險。

所以，若有人問他對退休金的意見，他認為：

1.勿攞一筆過退休金，令每月收到的長俸，銀碼最大，保證離世前生活質素，安心，人都豁達健康點；

2.要買，就買『無得輸』的項目。包括政府年金、iBond及銀髮債劵。有政府做後盾，一定比所有投資穩健

記得風險行先

投資物業及股票，唔好講太長，單講過去幾年，物業上咗車者，面對各種辣招稅，即綁，無一倖免！至於股票，除非你在幾千隻中只買騰訊控股（00700）及港交所（00388）。否則，幾乎去年初入的所有股票皆蝕到眼光光。

這正正是他不停強調——退休投資，幾大唔冒任何風險，只能賺或打和，萬萬不能蝕！

當然，這種投資，會悶到飛起。悶？不是罪，更沒有損失，有乜問題？怕悶？你亦可以用我的方法，九成放在「無得輸」的安排上，餘下一成，用來「考眼光」，就算全部蒸發也不影響皮毛。

買iBond的5個理由

1.息口比定期存款高；

2.隨時可以買賣；

3.與通脹掛鈎。通脹越高，收息越高。反之，最少有一厘保證；

4.申請免手續費；

5.發債機構不會執笠，毫無風險。

有以上五大好處，任何堅守「必勝原則」的退休者，一定要盡掃，雞肋也可以是好好味的！

【想退休安享晩年　小心５大風險：按此

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