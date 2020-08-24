【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年
澳紐 17:07 2020/08/24
澳洲早前宣布延長港人畢業生和技術簽證至5年，為他們申請永久居留提供條件。澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）公布詳情，並指新安排已於8月21日起實施，估計有1萬名在澳洲的港人受惠。
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澳洲署理移民部長杜吉指，澳洲與香港一直保持緊密聯繫，並吸引不少香港人才到當地發展，為經濟增長和創造就業做出了巨大貢獻。他又指，理解不少港人因應近日局勢有意移居到像澳洲般有自由及民主的國家，因此推出新政策吸引他們。
港人簽證新安排：
- 在2020年7月9日持有臨時畢業生簽證（Temporary Graduate (subclass 485)）或臨時技術短缺簽證（Temporary Skilled Shortage (subclass 482 or 457)）的香港特區護照持有人獲自動延長5年。
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現時和將來在澳的香港特區護照持有人，完成專上學業後，將合資格申請5年的畢業生簽證。申請人需符合一般的簽證要求，包括澳洲學歷要求（Australian Study Requirement）。
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申請臨時技術簽證的港人，如果符合資格，即所擁有的技術於臨時技術清單列表上，並滿足勞動市場測試要求，便可申請5年簽證。
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在新安排下，獲延長簽證或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，即具申請永久居留權的資格。在偏遠地區就學或工作的港人，根據現有政策，3年後可申請永久居留。
責任編輯：李瑩