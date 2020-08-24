▲ 【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年 -

澳洲早前宣布延長港人畢業生和技術簽證至5年，為他們申請永久居留提供條件。澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）公布詳情，並指新安排已於8月21日起實施，估計有1萬名在澳洲的港人受惠。

【延伸閱讀】【移民澳洲懶人包】澳洲延長港人簽證 移民澳洲要留意什麼？

澳洲署理移民部長杜吉指，澳洲與香港一直保持緊密聯繫，並吸引不少香港人才到當地發展，為經濟增長和創造就業做出了巨大貢獻。他又指，理解不少港人因應近日局勢有意移居到像澳洲般有自由及民主的國家，因此推出新政策吸引他們。

港人簽證新安排：

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲延長技術及畢業簽證至5年 由前澳洲移民官拆解邊種技術簽證較容易

在新安排下，獲延長簽證或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的性格、安全和健康檢查，居留滿5年後，即具申請永久居留權的資格。在偏遠地區就學或工作的港人，根據現有政策，3年後可申請永久居留。

責任編輯：李瑩