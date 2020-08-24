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【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？

理財學堂 15:56 2020/08/24

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【留畀個孫】網民繼承祖父2,700萬元蘋果股票 問︰應不應該賣？

蘋果公司（美︰AAPL）股價續漲，市值更突破2萬億美元，成為全球市值最高的上市公司。近日有一名美國網民在討論區分享，指他的祖父離世，留下巨額蘋果公司股份，他不知道該如何是好。

2003年買入   現價值2,700萬港元

該名網民在討論區Reddit發文指，他的祖父因為癌症去世，在2003年買的蘋果股份現在全都留給他了，現時共有7,000股。按上周五收市價497.48美元計算，該批股份價值約348萬美元（約2,700萬港元）。但他不知道該如何是好，因此詢問網民意見，要繼續持有，又或是分散投資？還是全部賣掉？

有網民建議，他甚麼都不用做，因為股神巴菲特旗下的巴郡亦持有蘋果公司。另有網民建議他長久持有；亦有網民建議出售部份蘋果公司持股，先還清房貸，再將資金轉入低風險的投資組合。更有用戶更建議他要遠離網絡意見，應找專業人士提供協助。

專家建議買大市或科技股ETF

財經網站MarketWatch就此訪問了馬薩諸塞州的金融諮詢公司American Private Wealth的總裁Kashif Ahmed，他表示，該網民一開始犯的錯，就是讓其他人知道自己有一筆橫財，「如果你突然之間變得富有，那麼你將會突然冒出48個堂兄弟姊妹」。

Ahmed亦指，如果他是當事人，他會馬上清倉蘋果持股，然後改買大市或科技股ETF，一來可分散投資風險，二來也可透過以此繼續投資於蘋果公司。

【投資美股】蘋果「1拆4」 對道指有咩意味？

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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