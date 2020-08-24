▲ 【我要做業主】「細龍生」鄭世豪公屋出身婚後做業主 靠影帝張家輝啟發決心買樓 -

TVB節目《我要做業主》邀請不同藝人及市民分享置業心得，昨日（23日）播出的一集就請來「細龍生」鄭世豪分享他的置業故事。鄭世豪於6年前首次做業主，他提到當時買樓的契機除了是因為結婚，竟然與影帝張家輝有淵緣。

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婚後成租戶 月租9000元舊樓

公屋出身的鄭世豪多年來都跟父母同住，沒住屋煩惱，直至結婚後，與太太以9000多元租住旺角一個200多呎的舊樓單位後，才思考置業問題。他提到，2013年求婚後參加「星夢傳奇」的節目而受到關注，獲得更多的工作機會，並慢慢儲到付首期的資金。

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靠影帝「點醒」買樓

他在6年前以358萬元買入市區約307多呎單位，成功上車做業主。提到買樓的契機，除了是結婚及有較充裕的資金外，他更指是受到影帝張家輝主演的一齣電影「啟發」：「當時有部電影，張家輝着住西裝，以地產經紀的打扮對着鏡頭說『幾時是買樓的時機？你買得起樓就是買樓的時機。』就是這一句深深烙印了在我腦海裡。」

對於想「上車」的年輕人，他提醒他們要量力而為，從低邁向目標。

責任編輯：李瑩

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