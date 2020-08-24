  • 33°C
香港時間 : 2020824日 (一) 15:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【我要做業主】「細龍生」鄭世豪公屋出身婚後做業主 靠影帝張家輝啟發決心買樓

理財學堂 14:33 2020/08/24

分享：

【我要做業主】「細龍生」鄭世豪公屋出身婚後做業主 靠影帝張家輝啟發決心買樓 -

TVB節目《我要做業主》邀請不同藝人及市民分享置業心得，昨日（23日）播出的一集就請來「細龍生」鄭世豪分享他的置業故事。鄭世豪於6年前首次做業主，他提到當時買樓的契機除了是因為結婚，竟然與影帝張家輝有淵緣。

【延伸閱讀】【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本

婚後成租戶 月租9000元舊樓

公屋出身的鄭世豪多年來都跟父母同住，沒住屋煩惱，直至結婚後，與太太以9000多元租住旺角一個200多呎的舊樓單位後，才思考置業問題。他提到，2013年求婚後參加「星夢傳奇」的節目而受到關注，獲得更多的工作機會，並慢慢儲到付首期的資金。

【延伸閱讀】【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租

靠影帝「點醒」買樓

他在6年前以358萬元買入市區約307多呎單位，成功上車做業主。提到買樓的契機，除了是結婚及有較充裕的資金外，他更指是受到影帝張家輝主演的一齣電影「啟發」：「當時有部電影，張家輝着住西裝，以地產經紀的打扮對着鏡頭說『幾時是買樓的時機？你買得起樓就是買樓的時機。』就是這一句深深烙印了在我腦海裡。」

對於想「上車」的年輕人，他提醒他們要量力而為，從低邁向目標。

責任編輯：李瑩

=======

hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱
 
84日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

【移居馬來西亞】吳岱融投資物業致富 移居大馬租5千呎豪宅享半退休生活
2020/07/14
【移居馬來西亞】吳岱融投資物業致富 移居大馬租5千呎豪宅享半退休生活
杜大偉投資有道擁兩層樓　善用藝人優勢創出5間火鍋店
2020/07/14
杜大偉投資有道擁兩層樓　善用藝人優勢創出5間火鍋店
江伊晴疫市下堅守貓酒店　拒要求員工放無薪假（短片）
2020/07/17
江伊晴疫市下堅守貓酒店　拒要求員工放無薪假（短片）

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租
2020/08/17
【我要做業主】陸浩明賣樓賺3成後悔「落錯車」 轉投資日本物業收租
理財StarTalk - 馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱
2020/08/10
馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱
理財StarTalk - 【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本
2020/07/30
【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本
理財StarTalk - 江伊晴疫市下堅守貓酒店　拒要求員工放無薪假（短片）
2020/07/17
江伊晴疫市下堅守貓酒店　拒要求員工放無薪假（短片）
理財StarTalk - 杜大偉投資有道擁兩層樓　善用藝人優勢創出5間火鍋店
2020/07/14
杜大偉投資有道擁兩層樓　善用藝人優勢創出5間火鍋店
首次置業 鄭世豪 張家輝 香港 TVB

下一篇文章

【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
過度憂慮金錢只會適得其反？樂觀者3大關鍵行為助改善財務狀況
過度憂慮金錢只會適得其反？樂觀者3大關鍵行為助改善財務狀況
【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
【英鎊走勢】看好英鎊想買英鎊　應咩位吸納？
【英鎊走勢】看好英鎊想買英鎊　應咩位吸納？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同