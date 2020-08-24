【交通開支】9月起新渡輪、港九小輪航綫分別提供8%及12%折扣優惠 為期4至7個月

下月起，新渡輪和港九小輪將按機制為旗下離島航綫提供折扣，兩家公司的最高優惠額分別為8%和12%。

按「利潤分享機制」條款，新渡輪於下月1日至明年3月31日期間，於中環往來長洲、中環往來梅窩和橫水渡（穿梭坪洲、梅窩、芝蔴灣及長洲）3條航綫提供最高逾8%票價折扣。另外，乘客購買適用於下月至明年3月的「中環往來長洲」或「中環往來梅窩」月票亦有優惠。

凡乘上述3條離島航綫的普通渡輪普通位、普通渡輪豪華位或高速船的乘客，成人可享1.1至3.6元不等的單程票價優惠；小童、長者及殘疾人士則享0.5至1.8元的單程票價優惠。如成人由中環來往梅窩，乘搭普通渡輪的普通客位，平日船費可由每程15.9元減1.3元至14.6元；高速船的船費由每程31.3元減2.5元至28.8元。

而港九小輪宣布，下月1日至12月31日會按機制提供票價優惠，惠及中環至南丫島榕樹灣、南丫島索罟灣及坪洲航綫，折扣額逾12%。

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