九巴口罩指定人士享85折 Optical 88指定全視線鏡片5折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、九巴：指定人士買口罩85折

凡持有有效長者咭/傷殘人士登記證/學生證，由即日起到指定銷售點(自動售賣機除外)購買50個裝口罩，均可以獲得85折。

其他人士到指定銷售點 (80M及自動售賣機除外) 買兩盒50個裝口罩會送多1包10個裝口罩。

此外，KMB Shop設有九巴口罩購買，買2盒免費送貨服務。



口罩銷售點

2、Optical 88：指定全視線鏡片5折

Optical 88指定全視線鏡片5折，5非球面變色鏡片只需850元，優惠期最後今日。

優惠詳情

3、Giordano：網店全場童裝貨品半價

即日至8月25日，GIORDANO網店童裝全場半價,買3件再8折。凡於網店購物淨價滿$250，即可免運費及免費獲贈抗菌可重用口罩1個和威露士免洗搓手液20ml(原味)連矽膠鎖匙扣1支。任何購物淨價滿$400，即減$80。

Giordano網店

撰文：hket小編

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