北海道牧場外賣自取6折 ASUS買指定產品滿指定金額送DONKI禮券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、北海道牧場：外賣自取6折

由即日起晚上6時後，惠顧北海道牧場主餐牌單點項目，即享6折優惠。主餐牌單點包括：

日式咖哩飯、香濃芝士撈丁、漁湯飯及米線等。優惠不適用於套餐，不含飲品或其他配菜，每個外賣盒另收 $2，優惠不適用於任何第三方外賣平台。

2、ASUS：買指定產品滿指定金額送DONKI禮券

由即日起至9月7日，凡購買 ASUS / ROG 指定產品，即有機會獲贈DONKI禮券

兩件產品或以上並滿 HK$5,000，即可獲得 DON DON DONKI HK$300 禮券乙份（限量50份）

滿 HK$8,000或以上，即可獲得 DON DON DONKI HK$500禮券乙份（限量50份）

換領日期由即日起至11月30日，禮券數量有限，送完即止。禮券只適用於購買 ASUS / ROG指定產品（即主機板、顯示器、投影機、電競週邊配件、電源供應器、水冷散熱器、機箱、光碟機、路由器、迷你電腦、工作站、伺服器）。

優惠詳情

3、7-Eleven：買麵包 送蔬果汁

即日起至8月28日，於7-Eleven買任何7-SIGNATURE家庭裝麵包，即送*果蔬先生100%果物野菜蔬果汁300毫升（各款）1支。

撰文：hket小編