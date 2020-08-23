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【好書推介】移民「人離鄉賤」？從歷史重塑移民面貌

理財學堂 10:00 2020/08/23

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【好書推介】移民「人離鄉賤」？從歷史重塑移民面貌 -

港區國安法立法後，移民頓時再次成為本港的熱話。歷史上，世界各地的移民潮從不間斷，但俗話說「人離鄉賤」，總有一把辛酸淚，何為移民洗脫污名？

印度裔科學記者索妮婭．莎哈（Sonia Shah）的父母，早年從印度移民到美國紐約，移民議題紮根在她的成長之路，驅使她寫成今次推介的好書《The Next Great Migration: The Beauty and Terror of Life on the Move》。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤

動植物也「移民」 適者生存

本書從科學角度入手，旁徵博引，最早追溯至18世紀瑞典植物學家卡爾．林奈（Carl Linnaeus），至當代美國反移民組織「美國移民改革聯盟」（Federation for American Immigration Reform，FAIR）創辦人、白人民族主義者約翰．坦頓（John Tanton）的事迹，在歷史脈絡下，重塑「移民」的面貌。

「移民」一詞長久以來被視為「入侵者」，會干擾原有的生態系統。然而，科學家發現，在自然界的動物大遷徙中，僅一小部分「入侵」物種會取代其他物種，這與達爾文「物競天擇、適者生存」的理論脗合。所謂移民，只是生物學上一場人類的遷徙罷了。

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？

移民污名須洗脫  免成政客代罪羔羊

當今社會的移民現象日益頻繁，但「移民」背負的惡名根深蒂固，總被視為不規則、混亂的破壞力；這亦令初來乍到的移民，成為政客手中最方便的代罪羔羊。

作者批評，政客慣將移民中少數害群之馬之過，歸咎於整個族群；又通過優生、仇外的政策，令其餘守法的移民難以立足。她認為，即使「在地球上的悠久歷史上，移民帶來的好處超過了代價」，但民族主義者仍是固執否認，並以各種手段，將之拒諸門外。

撰文 : 葉芷樺

（節錄）

【原文：「人離鄉賤」辛酸淚 移民面貌應重塑

==========

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欄名 : 好書推介

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