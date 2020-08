▲ 【好書推介】移民「人離鄉賤」?從歷史重塑移民面貌 -

港區國安法立法後,移民頓時再次成為本港的熱話。歷史上,世界各地的移民潮從不間斷,但俗話說「人離鄉賤」,總有一把辛酸淚,何為移民洗脫污名?

印度裔科學記者索妮婭.莎哈(Sonia Shah)的父母,早年從印度移民到美國紐約,移民議題紮根在她的成長之路,驅使她寫成今次推介的好書《The Next Great Migration: The Beauty and Terror of Life on the Move》。

動植物也「移民」 適者生存

本書從科學角度入手,旁徵博引,最早追溯至18世紀瑞典植物學家卡爾.林奈(Carl Linnaeus),至當代美國反移民組織「美國移民改革聯盟」(Federation for American Immigration Reform,FAIR)創辦人、白人民族主義者約翰.坦頓(John Tanton)的事迹,在歷史脈絡下,重塑「移民」的面貌。

「移民」一詞長久以來被視為「入侵者」,會干擾原有的生態系統。然而,科學家發現,在自然界的動物大遷徙中,僅一小部分「入侵」物種會取代其他物種,這與達爾文「物競天擇、適者生存」的理論脗合。所謂移民,只是生物學上一場人類的遷徙罷了。

移民污名須洗脫 免成政客代罪羔羊

當今社會的移民現象日益頻繁,但「移民」背負的惡名根深蒂固,總被視為不規則、混亂的破壞力;這亦令初來乍到的移民,成為政客手中最方便的代罪羔羊。

作者批評,政客慣將移民中少數害群之馬之過,歸咎於整個族群;又通過優生、仇外的政策,令其餘守法的移民難以立足。她認為,即使「在地球上的悠久歷史上,移民帶來的好處超過了代價」,但民族主義者仍是固執否認,並以各種手段,將之拒諸門外。

撰文 : 葉芷樺

