▲ 【Blackberry】智能手機始組Blackberry（黑莓）借5G「復活」 流動工作又多個選擇？

智能手機市場競爭激烈，三星、蘋果及華為，連同一眾中國手機品牌已佔據了大半壁江山。即使近年有舊手機品牌復出，例如諾基亞和摩托羅拉，但市場影響力切消提。但在這個星期，又有一家手機品牌宣佈翻生，這便是黑莓Blackberry手機了。

年輕的讀者可能沒聽過Blackberry，（吓！食得嗎？）

智能手機始組 高級行政人員身份象徵

在20年前這可是智能手機的始祖！

在當時利用專利的軟硬件配合2.5G網絡便可隨時隨地收發電郵，是高級行政人員的身份象徵。

iPhone面世前 Blackberry非常風光

Blackberry在iPhone及Android面世前的確非常風光，但其後的故事大家都明白了，也讓Blackberry公司不再自產手機，只保留軟件服務，硬件則以授權方式交由其他廠商生產。

因此，早一兩年市場曾有售賣過的Blackberry手機，是由中國TCL製造的。不過，有關授權早已結束。這次Blackberry重生是由另一家廠商接手。

Onward Mobility接手生產Blackberry

這家接收的廠商是名為Onward Mobility，是一家美國公司，會聯同香港上市的富智康集團一同取得Blackberry的授權。

Onward Mobility創辦人Peter Franklin是一名創業家，他對商業上的系統整合是有經驗的。例如他創立了一家公司，專門為企業將前線的銷售系統自動同步至公司的中央系統中。

今次取得了Blackberry授權，未知會否有新軟件配合手機流動辦公。

Blackberry借5G「復活」 明年面世

根據新聞稿，新公司將會在明年上半年推出首部支援 5G的Blackberry手機，並以注重網絡保安及提高工作效率作為賣點。

Onward Mobility表示，在現今在家工作盛行之際，人們需要一部能够確保網絡安全的商用流動裝置。新的Blackberry運行Android系統，並配備實體鍵盤，讓用家可以更容易輸入文字，在手機處理文件更加方便。

強調網絡安全 減低通訊風險

另外，手機也強調提供端對端的安全保護，降低用戶的通訊及數據面對的風險。

另外，公司也透露手機會推動企業的生產力，提供檔案儲存、工作管理、即時通訊、簽署及帳目系統，方便用戶手機辦公時阻截黑客入侵。

不過，既然係在家工作，為何不直接使用電腦而要用Blackberry呢？

要WFH順暢 辦公室系統雲端化才是關鍵

事實上，要實現隨時隨地工作，不單止是手機硬件的配合，公司的系統也要同步讓員工方便存取在辦公室電腦內的資料才是重中之重。

薑餅人的公司實行在家工作，就得把所有工作中的檔案全部以電郵傳到自家郵箱，還別忘記把公司電腦的電郵關掉，才不會錯失辦公電郵。

此外，要所有員工透過VPN連上公司系統，相信系統也未必能負荷。這也反映了將辦公室系統雲端化，才是企業應對新常態辦公環境的策略。