▲ 【酒店優惠】酒店Staycation優惠 2人食＋住低至648元起 -

疫情下難外出旅遊，本地遊「Staycation」的模式興起，酒店業推出餐飲及住宿優惠，吸引本地客人。想趁假日去放鬆吓，邊間酒店「Staycation」優惠最吸引？

不過需要注意，現時本港疫情仍然嚴峻，入住酒店時需緊記遵守有關防疫措施，包括2人限聚令及戴口罩等。

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1. 半島酒店：3餐＋1晚住宿 只需2,682元

香港半島酒店推出「味遊半島」度假禮遇，每房每晚2位2,682元入住豪華客房，或每房每晚2位由4,882港元起入住酒店的不同套房房型。「味遊半島」度假禮遇包括雙人早餐、雙人三道菜晚餐及午餐或下午茶，入住時更會免費獲贈歡迎禮。

另外，同房第3位滿3歲以上的住客附加費為每人每晚1,262元，另加收10%服務費，費用包括以上餐飲禮遇及加床服務。

有關優惠需由即日起至8月31日預訂，入住期限為即日起至10月31日。

預訂／查詢：2910 1628／優惠詳情

2. 香格里拉大酒店：住宿連自助餐 每晚1,800元起

即日起至9月30日，港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店及香港嘉里酒店推出「住宿連自助餐優惠」，住宿連自助餐每晚低至1,800元起。有關費用包括2位客人在客房內享用自助餐及每日早餐。

有關優惠需由即日起至9月30日預訂並入住。

預訂／查詢：3069 9788／優惠詳情

3. 香港金域假日酒店：住宿＋早市點心任食 648元起

即日起至10月31日，香港金域假日酒店推出「港飲食‧港住宿計劃」，入住可獲免費升級至全新裝修的優尚豪華客房，客人更可於早餐時段在龍苑中菜廳享受「早市點心任食」，房價每晚648元起（另加10%服務費）。住宿計劃優惠更包括：彈性24小時入住時間、享用健身室及室外游泳池（視乎政府規定）等。

此外，第3位入住同房的客人只需另加200元（另加10%服務費），或另加每位小童60元（另加10%服務費）。而預訂兩間房間，更可享優惠價1200元（另加10%服務費）。

預訂／查詢：2315 1001／優惠詳情

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4. 香港康得思酒店：「零」房價限時優惠

即日起至8月26日，香港康得思酒店推出「零」房價限時優惠，凡預訂任何客房，即可獲贈相等於房價的餐飲消費額於住宿期間使用，於星期日至星期五入住高級客房，更可享免費房間升級。

住宿優惠適用於由即日起至8月26日預訂，並於2020年9月30日或之前入住。

預訂／查詢： 3552 3388／優惠詳情

5. 香港君悅酒店：2位每晚2,380元起

香港君悅酒店推出住宿度假優惠「Escape 24」，2位住宿每晚2,380元起（另加10%服務費），優惠包括：24小時住宿體驗（由入住登記時間開始計算）、免費升級至海景客房、2位早餐及以優惠價200元享用24小時泊車服務 （每次一輛）等。

此外，客人更可選擇以下一項禮遇（視乎餐廳供應）：

價值1,000元（每晚）的餐飲消費額（包括客房送餐服務及迷你吧）

於Grissini意大利餐廳享用四道菜午餐或晚餐套餐（2位），晚餐將會於客房內享用。

於港灣壹號享用7道菜午餐或晚餐套餐（2位）

於鹿悅日本餐廳享用午餐或晚餐套餐（7款主菜選擇）（2位）

於茶園享用下午茶（2位）及香檳一支

預訂／查詢：2584 7038／優惠詳情

責任編輯：李瑩

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