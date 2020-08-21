【政府請人】DSE 5科2級即可申請！支援服務助理月薪12,900元

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疫情掀起失業潮，而政府公務員事務局最近推出多個職位空缺。是次聘請的支援服務助理屬非公務員職位空缺，月薪為12,900元。中學文憑試5科有第2級成績即可申請，申請截止日期為9月3日。
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申請人應徵資格：
職責範圍：
支援服務助理主要負責執行多個範疇的一般文書職務：
支援服務助理會被調派到政府各決策局或部門工作，工作安排將視乎有關決策局／部門的服務需求而定。獲聘的申請人不會有調職安排，惟或須執行戶外工作和逾時工作、不定時或輪班工作，以及在星期六、星期日和公眾假期上班。
薪酬：
支援服務助理將按非公務員合約條款受聘，月薪為12,900元，聘用期不超過12個月。
福利：
申請方法：
申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：
詳情可瀏覽公務員事務局網頁。
截止日期：2020年9月3日下午6時正
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 職場百科