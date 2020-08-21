▲ 【政府請人】DSE 5科2級即可申請！支援服務助理月薪12,900元

疫情掀起失業潮，而政府公務員事務局最近推出多個職位空缺。是次聘請的支援服務助理屬非公務員職位空缺，月薪為12,900元。中學文憑試5科有第2級成績即可申請，申請截止日期為9月3日。

【延伸閱讀】【第二期保就業計劃】僱主可就65歲以上持強積金戶口僱員 申每月5000元工資補貼

申請人應徵資格：

香港中學文憑考試5科（須包括中國語文科、英國語文科和數學科）取得第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

在香港中學會考5科（須包括中國語文科、英國語文科和數學科）取得第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；以及

中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字；及

具備一般商業電腦軟件的應用知識。

職責範圍：

支援服務助理主要負責執行多個範疇的一般文書職務：

一般辦公室支援服務；

人事；

財務及會計；

顧客服務；

發牌及註冊；

為政府律師提供支援，並為法官和法庭使用者提供法庭支援及登記處服務；

統計職務；

資訊科技支援服務；

以及其他部門支援服務。

支援服務助理會被調派到政府各決策局或部門工作，工作安排將視乎有關決策局／部門的服務需求而定。獲聘的申請人不會有調職安排，惟或須執行戶外工作和逾時工作、不定時或輪班工作，以及在星期六、星期日和公眾假期上班。

薪酬：

支援服務助理將按非公務員合約條款受聘，月薪為12,900元，聘用期不超過12個月。

福利：

有薪年假為10天，如聘用期少於12個月，年假將按比例計算。

可享有《僱傭條例》所規定的休息日、公眾假期、產假╱侍產假和疾病津貼(如適用)。

政府會按照《強制性公積金計劃條例》的規定，為受聘人向強制性公積金計劃作出供款。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

透過公務員事務局網站在網上遞交申請；或

郵寄到臨時招聘中心地址，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載或於各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，謹記在信封面註明「申請支援服務助理職位」。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年9月3日下午6時正

責任編輯：曹佩鈞

==========

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情