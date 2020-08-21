▲ 【在家工作】網絡釣魚攻擊次數增 WFH如何保障網絡安全？

自從本港爆發新冠肺炎疫情以來，政府及不少私營企業都安排員工在家工作（Work From Home, WFH）。有網絡保安報告指出，自採用遙距工作模式以來，有4成企業的員工遭受電郵網絡釣魚攻擊的次數明顯增加。在疫情之下，若要繼續使用遙距工作模式在家工作，又有甚麼方法可以保障網絡安全？

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透過遙距工作模式，員工在家雖可連接公司電腦網絡，但卻存在不少隱憂。政府資訊科技總監辦公室的網絡安全資訊站就為大家提供了網絡保安的貼士。

妥善保護電腦裝置

若想提升電腦保安，打工仔可以安裝抗惡意程式碼軟件及個人防火牆，並要確保所有軟件、固件已安裝最新的修補程式及已更新。此外，你亦可以在公司電腦啓用保安功能，以防止有人未獲授權連接你的裝置。

保護網絡

如需使用上網服務，應避免使用公共Wi-Fi網絡處理敏感資料，應選用安全連綫，如虛擬私有網絡（VPN）。在家工作使用Wi-Fi時，應確保使用WPA2或WPA3加密技術。

保護帳戶

如使用遙距模式工作，必須為遙距登入設定嚴謹的密碼或多重認證，以防止未獲授權接接你的裝置。毋須使用遙距服務時，謹記登出程式。另外，切勿與他人分享你的個人帳戶。

保護數據

網絡安全資訊站提醒，把敏感資料儲存在儲存裝置或雲端儲存服務時，採用數據加密服務，減低黑客入侵的風險。

提防欺詐訊息

無論在家工作或辦公室工作，亦要謹記不要點擊可疑電郵、網站的連結，亦不要開啓或下載來源可疑的電郵附件。另外，透過電郵、網站提交任何個人或敏感資料前應提高警覺。

責任編輯：曹佩鈞

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