▲ 在家工作無「颱風假」 無得WFH只能照趕返工？ -

熱帶氣旋「海高斯」吹襲本港，天文台於本周三（18日）凌晨發出今年首個九號熱帶氣旋警告信號，其後於早上時間改發八號東南烈風或暴風信號。疫情下部分公司安排員工在家工作（Work From Home, WFH），打工仔需如常在家工作，放「颱風假」的美夢落空。天文台改發三號強風信號後，打工仔冒着惡劣天氣趕返工的情形又再出現，引發坊間討論訂立「颱風假」的必要性。

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WFH照返工是否合理？

打風時，打工仔最關心的莫過於要唔要返工，在疫情下部分公司一早安排員工在家工作，意味打工仔需要打風期間如常工作。勞工處亦提醒僱主作情理兼備及彈性的處理，可與僱員協商極端天氣的安排，包括在家工作。

打風放假的原意是確保打工仔在往返公司路程中的安全，打工仔WFH免受戶外惡劣天氣影響，在人身安全受到保障的情況下，照常WFH的安排也算是合理。不過，若員工家中出現鋁窗被吹脫、水浸等被颱風影響的情況，僱主就應先顧及員工的人身安全，酌情處理員工的工作安排，以免員工因顧及工作而未能即時處理情況，甚至引致受傷。

但是，非每個工種都能安排在家工作，天文台發出預警將改發三號強風信號後，已有打工仔在港鐵站等候，以免落波後出現排隊人龍，未能及早趕回公司。這個情況不免令人回想起超強颱風「山竹」後，打工仔在各區滿目瘡痍下仍如常返工的情況。

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港府有否汲取「山竹」教訓？

超強颱風「山竹」2018年9月襲港後造成嚴重破壞，掛起十號風球的翌日，各區交通大癱瘓，行人路滿是塌樹，打工仔在惡劣情況下趕返工的情況仍記憶猶新。針對「山竹」情況，港府進行跨部門檢討，其後由勞工處公布新修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》。

新修訂的《守則》表明在超強颱風的惡劣天氣下，政府可因應需要公布「極端情況」，僱員在八號颱風警告取消後的兩小時，應留在原來的地點，而非立即啟程上班。

不過，有關守則不具法律約束力，僱主可自行選擇是否跟隨。這個做法不免令人質疑，港府未有完全汲取教訓，檢討後同樣將決定權交給僱主，無意推出有力的政策保障打工仔權益。

僱主若體諒打工仔 「颱風假」會有必要性嗎？

每次颱風天後，不少打工仔都會抱怨僱主要求改發三號風球後要趕回公司。在公共交通恢復服務後不久，巴士站、港鐵站內均會出現人龍等候，打工仔要人逼人之餘，返工時間較以往長，甚至有機會出現回到公司已臨近收工時間的情況。站在僱主角度，當然不希望公司的生產力受天氣影響，但若僱主以人為本，考慮到打工仔的安全，並能在颱風前後的彈性安排員工工作，相信員工會在日後更信任公司，並樂意為公司貢獻。

相反，若僱主的安排被員工視為「無人性」，員工自然會有「東家唔打打西家」的想法。不過，在就業環境不明朗下，若政府未有推出加強《守則》的約束力，不少打工仔為保飯碗或只能選擇「硬食」，「山竹」風後上班的窘態仍有機會上演。

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