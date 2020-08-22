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【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？

理財學堂 17:00 2020/08/22

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【金價走勢】月供黃金基金有何優勝之處？

讀者杜先生一直有月供基金，看見近日黃金價格從高位回落，詢問現時值得轉換至月供黃金基金嗎？

避險情緒高漲  柿刺激黃金走勢

全球新冠肺炎疫症下，經濟衰退，環球資金避險情緒高漲，黃金從年頭一直受到追捧，加上美國宣布無限量化寬鬆政策，金價今年曾創下2,090美元的新高。金價年初至今累計升幅超過25%，而普遍黃金基金跑贏大市，年初至今最高平均回報大約接近50%。但早前市場傳出俄羅斯準備推出新疫苗，有望盡快結束疫症下的經濟陰霾，同時美國推出新一輪的財政刺激計劃，投資市場憧憬下同時帶動美元走強，令國際金價突然回吐，加上很多獲利盤消息，最後金價從2,090美元回落至1,900美元水平受到支持。

【金價走勢】買金的理由 黃金價格長期升幅驚人 保值功能獨一無二

月供基金平均成本減波幅影響

投資黃金有很多不同的方法，筆者認為如果月供基金的話，黃金基金可以列入為投資選擇。而現時金價相信會波幅上落，如果月供基金的話可以運用平均成本法，減低上落波幅的影響。同時當我們選擇基金時，先要找出市場代表指標（Benchmark Index）才可以作出比較，例如黃金代表指標可以參考現貨黃金價格或富時金礦指數。

當我們提及基金波幅時，會用標準差指數（Standard Deviation）去量度該基金的波幅，若然標準差指數愈大，代表價格波幅愈大，風險程度也比較高。假如我們想知該基金跟市場指標的風險相關系數，可以用啤打值（Beta）量度，簡單可理解為該基金和市場指標的預期回報之間的差額，屬於系統性風險指標。計算方式由該基金及市場指標的每日波幅的百分比按時間序列，從而計算出兩者的綫性回歸比率。

簡單而言，啤打值愈大，市場的敏感度愈大。因此標準差指數和啤打值是用來衡量基金和市場的風險值，至於個別基金實際的回報和表現可以用夏普比率（Sharpe Ratio）和阿爾法系數（Alpha）去顯示。

基金回報要留意兩大指標

投資基金目的是要跑贏市場指標，當夏普比率和阿爾法系數愈高，代表該基金跑贏市場機率愈高，因此我們可以用來衡量基金的表現。

夏普比率是計算基金投資組合會承受一單位總風險，會產生額外多少的回報。Alpha值代表基金的管理成績比市場預期的額外回報，例如當Alpha值大於零，代表該基金的表現比市場預期回報高。所以當兩者數值愈大為愈有利投資。

最後投資涉及風險，基金價格可升或可跌。筆者建議考慮些大品牌的基金公司，和參考該基金成立的年資，時間愈長可參考的數據表現愈多，可靠性就愈高。同時我們要選擇一些多元化投資的基金，目的分散投資風險。若然我們想選擇一些比較低波幅的基金，同時享有高回報的效果，就要選擇一些高值的Sharpe Ratio和Alpha。同時我們也要留意基金的費用比率，費用愈平投資成本愈低。

 

【原文︰月供黃金基金 勝在成本平均】（收費文章）

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撰文 : 張志龍 中原金融組別營業董事

欄名 : 理財學堂

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