▲ 兩夫婦怎樣合力創造財富？

你剛剛發現投資可以創造財富，因此相當興奮，如何可以讓另一半也對此感興趣？以下幾個貼士，有助你令配偶也有同感，然後夫妻同心，並肩作戰。

財政壓力很容易導致婚姻出現危機，許多時更是離婚的罪魁禍首。如果你熱衷投資，而又結了婚，值得緊記這個事實。你當然最想與配偶過着幸福美滿的生活，而不是攬着一堆錢獨自過人世。讓配偶加入，參與你的新投資大計，其實並不是甚麼難事；以下幾個貼士，有助配偶看到投資的重要性。

突出投資的好處

要突出投資的價值，大概沒有難度，因為你這麼熱衷投資，當然是有很充分的理由。不過你值得想一想，哪方面的好處可以真正打動配偶。對方看重數據嗎？如果是的話，你大可給配偶看一些互惠基金的銷售說明書，又或股票過去數據，推測可能的回報。你的配偶很怕風險嗎？這樣就值得強調，市場上其實有許多股息穩定又逐年遞增股息的藍籌股，或者解釋一下分散投資有何重要。

不要避談風險

你跟配偶討論投資時，無論如何都不能避重就輕，不談潛在風險。這種做法對配偶不公平，如果投資組合見紅，甚至會衍生一些棘手問題。當你交待相關風險時，其實正是一個好時機，可以確認一下自己對風險的看法。你如果是新手入門，第一次學習投資，很容易只看到潛在的豐厚回報，卻忽視當中的風險。

你跟配偶討論擬定的投資策略，要讓對方指正計劃中的任何問題，幫助你勇於承擔相關的風險。當你這麼做，等同於跟配偶簽訂合同，表明你計劃怎樣管理風險，如果想投資大獲全勝，這是很重要的一步。這樣的話，配偶的作用會很有價值，反而不會成為阻力。

尋求妥協

婚姻許多方面都需要妥協，配偶參與投資亦不例外，同樣需要作出一些妥協。你們應該要有共識，到底是拿多少錢來投資（即使你未結婚，都值得這樣做），或者定下一些投資準則。你們可以引入一項規定，進行所有買賣之前，必須先取得雙方同意。

希望你們可以進行長綫投資，所以如果想長遠成功，很值得說服配偶披甲上陣，與你並肩作戰，這比人生第一次落場投資遠遠更加重要。你開始時未必順風順水，事事得意，但你值得花時間建立雙方的信任，你要承諾會好好學習，管理好風險，遵循大家所定的計劃。

選擇雙方都看好的投資

好了，我們來到有意思的一步，就是定出一份雙方都喜歡的買入名單，照單執藥，這樣配偶會很樂意並肩作戰。這裡舉一些股票例子，相信一看就知，因為每個人都很熟識經常接觸又有好感的大品牌。以下簡單介紹你們可以怎樣逐步定下這份名單（請記住，以下純粹例子）：

· 如果配偶喜歡購物，可考慮亞馬遜（Amazon）、Target或Gap。

· 如果配偶喜歡科技，可能會對蘋果（Apple）、Facebook或微軟（Microsoft）有興趣。

· 如果配偶看好醫療，可留意福泰製藥（Vertex Pharmaceuticals）或Intuitive Surgical。

· 如果配偶感興趣的板塊跟你不同，那麼對方建議了甚麼大品牌，業務既穩健，又有知名度？

這裡有個重點：不論配偶的興趣在哪方面，股市中總會有板塊是對方那杯茶。你一定要盡力找出可能符合配偶口味的證券，這是讓雙方都樂意管理投資組合的好方法。

須明白各人的看法不同

明白了以上做法，你值得記住，配偶在理財和投資方面的看法，可能跟你的完全不同，尤其是如果你們之前從未討論過這些看法，差異就會更加明顯。對於投資，各人可能夾雜不同的情緒，他們可能會認為風險太高，操作太複雜，可能要作出一些犧牲。這些都是有道理的，但你落場投資，不可能是一夜之間的決定，配偶自然也不會。

如果你們開始探討這個話題，配偶不像你「看好」投資，不要因此生氣。你的任務就是讓配偶看到投資的好處，不可能談一次就成事，而且你可能要作出很大的妥協。另外，謙虛一點，這會有很大作用。其實對於投資，你未必事事都知，運籌帷幄，如果你承認這點，配偶大概會很欣賞你的謙虛。

切忌吵架

投資可幫助人累積財富，實現夢想的生活，這一點幾乎可以肯定，沒有懸念。如果你已經結婚，最近計劃投資，必須讓配偶參與，明白你長遠的看法。只有這樣，兩人才能並肩作戰，共同實現理想的人生，而不是彼此在平行空間努力。



作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。



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