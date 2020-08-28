  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 20:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【買名牌手袋】除Chanel、LV　話你知4款具保值潛力的奢侈品牌手袋

品味投資 20:25 2020/08/28

分享：

Chanel、LV等名牌部署加價，最多加價1成！別以為買名牌袋只是炫富威威，假如獨具慧眼，懂得投資的話，買名牌手袋也可以投資保值。對於喜愛手袋的女士而言，要追求時尚，但同時又要買得物有所值，用上多年而不過時，其實市面還有很多保值的選擇。

【延伸閱讀】【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力

Dior．Bobby Bag

在Dior眾多手袋中要揀一款經得起時間考驗和在市場上有着持久力的，有人會選擇Lady Dior，但筆者反而會叫大家留意今年才剛剛面世的Bobby Bag。

今年剛面世的Dior Bobby Bag，用上小牛皮製造，外形走基本路綫，大有成為市場上最具持久力的手袋型號。（$26,000/Dior）

手袋名字來自Christian Dior生前的愛犬Bobby，在現任設計總監Maria Grazia Chiuri的領導下這個手袋於今年4月才正式面世。手袋設計其實非常簡單，圓角的長方體袋身飾有CD磁石開關，3種尺寸、4種顏色選擇，加上可以對應不同肩帶，令這款剛出爐的手袋有着更多的可塑性，至於能否抵抗時間大神的歲月洗禮？雖然還有待時間做證，但相比於同類的手袋，Bobby Bag售價暫時仍叫走中庸之道，值得入貨。

容祖兒早前拿着Bobby Bag白色型號。（$26,000/Dior）

Delvaux．Brillant Bag

如果說HERMES是法國級的國寶品牌，那麼比利時的國寶級品牌就一定是Delvaux，有人稱它為比利時的HERMES，雖然筆者不太苟同，但在推廣上的而且確讓人容易明白。Delvaux的歷史可追溯至1829年，它的成立比當時的比利時王國還要早一年。當時有一位居住於布魯塞爾的工匠Charles Delvaux甚有遠見，發覺愈來愈多女性將會帶貴重的財物上街，於是想到製作手袋並申請成為專利。1933年由Franz Schwennicke接管品牌，至1958年比利時舉行世界博覽會，於是Delvaux推出Brillant Bag，從此就成了最能夠代表品牌的一款手袋。

黑色Brillant Bag早在1958年已經出現，到今天仍不見過時，二手市場仍然保持不敗地位，不買它？買誰？（$45,300/Delvaux）

今天購買Delvaux手袋的女士都幾乎集中火力專攻Brillant手袋，簡潔紮實的外觀令它長期成了店舖中的台柱地位，無論它每季的尺寸、用料和顏色有改動，基本上手持一個就堪稱無敵，加上二手市場貨源不多，供不應求，Brillant Bag可說是「4字頭」價錢手袋中長期穩佔后座一席位。

細一個尺寸的Brillant Mini Box Calf Vison手袋，在細袋熱潮下成為最暢銷的項目之一。（$41,200/Delvaux）

HERMES．Bolide Bag

筆者知道HERMES最保值的手袋離不開Birkin和Kelly Bag，這兩款品牌的代表作產量少，幾乎是有錢都買不到的保值之作。不過，Brikin和Kelly的入場價非比尋常，並不是一般市民可以負擔，因此要踏入品牌手袋門檻，何不選擇較為便宜的Bolide Bag。

HERMES的Bolide Bag是品牌首個有拉鏈的手袋，上窄下闊，屬bowling bag的設計，單色的入門價由4萬多元起，在品牌手袋世界裏是入門價了。

說到底Bolide Bag緣何成為保值的指標，原因它早在1923年已經面世，是HERMES首個設有拉鏈的手袋，每年都有推出不同顏色或夾皮的版本，當然，夾皮版本非常昂貴，反而單色版入門價4萬多元起，相比於Birkin和Kelly Bag的大熱，甚至有H金屬釦印記的Constance Bag，它無疑來得更是低調，拿着Bolide Bag有一種識貨者的感覺，看到同道中人自會發出會心微笑。

今年春夏推出多顏色皮革Bolide Bag，用上不同顏色皮革，售價自然向上揚。（$89,300/HERMES）

Moynat．Oh! Tote Ribbon Duo Bag

要說法國行李品牌歷史，來自法國的Moynat一點都不比同樣主打Monogram圖案的Louis Vuitton年輕，有着165年歷史的它，由一位女性工匠Pauline Moynat所創立，你說Moynat隸屬於LVMH Gorup門下？但它又有別於同門的Louis Vuitton，因為當年集團基於保存法國奢侈品遺產的名義所收購，或許就是這個原因，所以Moynat一直以來都保持着非常低調的經營手法，而它的好，相信就是基於未算真正入屋，和別人撞袋的機會相對地大大的減少。

Oh! Tote Ribbon Duo 手袋分為MM和GM兩個尺寸，銀白色型號只出現於MM型號中，更加矜貴。（$11,600/Moynat）

這一個名為Oh! Tote Ribbon Duo的全新tote bag，當然離不開品牌的Monogram圖案為基調，但在手挽上應用白蘭地色或紅色皮革製造，因此被命名為Duo，而袋內內裡用上紅色亞麻棉料縫製，令整個設計穩打穩紮，不會過於偏離品牌最經典的款式，因此，絕對有機會成為另一個長賣長有的新經典。

較大的GM size Oh! Tote Ribbon Duo手袋，袋身是大家熟悉的Moynat圖案和顏色。（$13,200/Moynat）

---------------------------------

產品查詢：Dior（800 969 886）、Delvaux（3583 1223）、HERMES（2919 5000）、Moynat（2596 0555）

作者、責任編輯：何偉雄

【原文：低調又保值的4大手袋（收費文章）】

==========

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱  
 
8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : 品味投資

相關文章

【政府派錢1萬】投資名牌手袋？最受二手市場歡迎10款名牌手袋
2020/07/09
【政府派錢1萬】投資名牌手袋？最受二手市場歡迎10款名牌手袋
【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力
2020/05/13
【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力
【Chanel加價】Chanel手袋真係保值？比較二手市場買賣價
2020/05/14
【Chanel加價】Chanel手袋真係保值？比較二手市場買賣價

最新專欄文章 更多

二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
2020/08/16
二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
報告指新冠病毒與智能手錶對奢侈手錶市場影響有限
2020/07/10
報告指新冠病毒與智能手錶對奢侈手錶市場影響有限
【政府派錢1萬】投資名牌手袋？最受二手市場歡迎10款名牌手袋
2020/07/09
【政府派錢1萬】投資名牌手袋？最受二手市場歡迎10款名牌手袋
舊裝勞力士升值潛力高　熱帶面盤可遇不可求？
2020/07/05
舊裝勞力士升值潛力高　熱帶面盤可遇不可求？
退休生意人首嘗靚茶喚醒知覺 開設茶室推廣茶文化 普洱茶升值潛力大
2020/06/29
退休生意人首嘗靚茶喚醒知覺 開設茶室推廣茶文化 普洱茶升值潛力大
另類投資 手袋 比利時 時尚 Dior

下一篇文章

二手錶買賣易受騙　3大鐘錶買賣平台推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【Chanel加價】Chanel手袋真係保值？比較二手市場買賣價
【Chanel加價】Chanel手袋真係保值？比較二手市場買賣價
【買名牌手袋】除Chanel、LV　話你知4款具保值潛力的奢侈品牌手袋
【買名牌手袋】除Chanel、LV　話你知4款具保值潛力的奢侈品牌手袋
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
【政府派錢1萬】投資名牌手袋？最受二手市場歡迎10款名牌手袋
【政府派錢1萬】投資名牌手袋？最受二手市場歡迎10款名牌手袋
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！