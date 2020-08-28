【買名牌手袋】除Chanel、LV　話你知4款具保值潛力的奢侈品牌手袋

Chanel、LV等名牌部署加價，最多加價1成！別以為買名牌袋只是炫富威威，假如獨具慧眼，懂得投資的話，買名牌手袋也可以投資保值。對於喜愛手袋的女士而言，要追求時尚，但同時又要買得物有所值，用上多年而不過時，其實市面還有很多保值的選擇。

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Dior．Bobby Bag

在Dior眾多手袋中要揀一款經得起時間考驗和在市場上有着持久力的，有人會選擇Lady Dior，但筆者反而會叫大家留意今年才剛剛面世的Bobby Bag。

▲ 今年剛面世的Dior Bobby Bag，用上小牛皮製造，外形走基本路綫，大有成為市場上最具持久力的手袋型號。（$26,000/Dior）

手袋名字來自Christian Dior生前的愛犬Bobby，在現任設計總監Maria Grazia Chiuri的領導下這個手袋於今年4月才正式面世。手袋設計其實非常簡單，圓角的長方體袋身飾有CD磁石開關，3種尺寸、4種顏色選擇，加上可以對應不同肩帶，令這款剛出爐的手袋有着更多的可塑性，至於能否抵抗時間大神的歲月洗禮？雖然還有待時間做證，但相比於同類的手袋，Bobby Bag售價暫時仍叫走中庸之道，值得入貨。

▲ 容祖兒早前拿着Bobby Bag白色型號。（$26,000/Dior）

Delvaux．Brillant Bag

如果說HERMES是法國級的國寶品牌，那麼比利時的國寶級品牌就一定是Delvaux，有人稱它為比利時的HERMES，雖然筆者不太苟同，但在推廣上的而且確讓人容易明白。Delvaux的歷史可追溯至1829年，它的成立比當時的比利時王國還要早一年。當時有一位居住於布魯塞爾的工匠Charles Delvaux甚有遠見，發覺愈來愈多女性將會帶貴重的財物上街，於是想到製作手袋並申請成為專利。1933年由Franz Schwennicke接管品牌，至1958年比利時舉行世界博覽會，於是Delvaux推出Brillant Bag，從此就成了最能夠代表品牌的一款手袋。

▲ 黑色Brillant Bag早在1958年已經出現，到今天仍不見過時，二手市場仍然保持不敗地位，不買它？買誰？（$45,300/Delvaux）

今天購買Delvaux手袋的女士都幾乎集中火力專攻Brillant手袋，簡潔紮實的外觀令它長期成了店舖中的台柱地位，無論它每季的尺寸、用料和顏色有改動，基本上手持一個就堪稱無敵，加上二手市場貨源不多，供不應求，Brillant Bag可說是「4字頭」價錢手袋中長期穩佔后座一席位。

▲ 細一個尺寸的Brillant Mini Box Calf Vison手袋，在細袋熱潮下成為最暢銷的項目之一。（$41,200/Delvaux）

HERMES．Bolide Bag

筆者知道HERMES最保值的手袋離不開Birkin和Kelly Bag，這兩款品牌的代表作產量少，幾乎是有錢都買不到的保值之作。不過，Brikin和Kelly的入場價非比尋常，並不是一般市民可以負擔，因此要踏入品牌手袋門檻，何不選擇較為便宜的Bolide Bag。

▲ HERMES的Bolide Bag是品牌首個有拉鏈的手袋，上窄下闊，屬bowling bag的設計，單色的入門價由4萬多元起，在品牌手袋世界裏是入門價了。

說到底Bolide Bag緣何成為保值的指標，原因它早在1923年已經面世，是HERMES首個設有拉鏈的手袋，每年都有推出不同顏色或夾皮的版本，當然，夾皮版本非常昂貴，反而單色版入門價4萬多元起，相比於Birkin和Kelly Bag的大熱，甚至有H金屬釦印記的Constance Bag，它無疑來得更是低調，拿着Bolide Bag有一種識貨者的感覺，看到同道中人自會發出會心微笑。

▲ 今年春夏推出多顏色皮革Bolide Bag，用上不同顏色皮革，售價自然向上揚。（$89,300/HERMES）

Moynat．Oh! Tote Ribbon Duo Bag

要說法國行李品牌歷史，來自法國的Moynat一點都不比同樣主打Monogram圖案的Louis Vuitton年輕，有着165年歷史的它，由一位女性工匠Pauline Moynat所創立，你說Moynat隸屬於LVMH Gorup門下？但它又有別於同門的Louis Vuitton，因為當年集團基於保存法國奢侈品遺產的名義所收購，或許就是這個原因，所以Moynat一直以來都保持着非常低調的經營手法，而它的好，相信就是基於未算真正入屋，和別人撞袋的機會相對地大大的減少。

▲ Oh! Tote Ribbon Duo 手袋分為MM和GM兩個尺寸，銀白色型號只出現於MM型號中，更加矜貴。（$11,600/Moynat）

這一個名為Oh! Tote Ribbon Duo的全新tote bag，當然離不開品牌的Monogram圖案為基調，但在手挽上應用白蘭地色或紅色皮革製造，因此被命名為Duo，而袋內內裡用上紅色亞麻棉料縫製，令整個設計穩打穩紮，不會過於偏離品牌最經典的款式，因此，絕對有機會成為另一個長賣長有的新經典。

▲ 較大的GM size Oh! Tote Ribbon Duo手袋，袋身是大家熟悉的Moynat圖案和顏色。（$13,200/Moynat）

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產品查詢：Dior（800 969 886）、Delvaux（3583 1223）、HERMES（2919 5000）、Moynat（2596 0555）

作者、責任編輯：何偉雄

【原文：低調又保值的4大手袋（收費文章）】

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