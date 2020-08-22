▲ 疫情改變消費習慣 調查：家庭開支增逾4成 網購成新趨勢

疫情持續，市民減少外出消費，改為於網上平台購物。羅兵咸永道（PwC）早前發布《全球消費者洞察調研2020》報告指出，在新冠肺炎疫情期間，近5成人的社交活動支出明顯減少，而電商購物已經成為消費者的日常。

【延伸閱讀】希慎夥滙豐推1元eShop網上商店 $1買$50/$100商戶電子現金券

羅兵咸永道（PwC）早前曾就全球消費者的購買習慣及行為，進行兩次綫上調查。第一次調查在去年8月至9月進行，於全球五大洲27個國家和地區、訪問逾1.9萬名消費者；第二次則在今年4月至5月進行，訪問來自9個國家或地區的4,000多名消費者，藉以探討疫情如何加速改變消費行為趨勢。

報告指出，疫情爆發後，各個家庭的收入及支出均受影響，全球49%受訪者減少社交活動支出；而因為留在家中的時間較過往增加，電費、食物等家庭帳單增逾4成。有4成受訪者則表示，由於失業或工時減少而導致其收入低。

保社交距離 食品娛樂開支增

因應各國實施社交距離管制措施，市民兩大增加的消費項目分別為食品（53%）及娛樂消費（36%）；而購買非食品類商品的支出則明顯減少，例如服飾鞋履、運動戶外用品及健康美容產品等。

值得注意的是，疫情明顯影響消費者日常生活的購物模式。調查顯示，網購成為消費者購買非食品類商品的主要方式，較疫前出現大幅增長。研究發現，消費者現時的購物方式普遍改為以流動裝置為主，尤以中國大陸（60%）及中東（58%）最為明顯。而當中有45%受訪者表示會利用手機，41%透過電腦網站消費，以及33%則會採用平板電腦，如iPad、Tablet等。

【延伸閱讀】【網上電腦節】在家工作需添購電腦？網上電腦節優惠低至5折起

在食品類商品方面，雖然在實體店購物仍是他們主要的消費方式，但35%的消費者表示，他們在疫情高峰期都偏向透過網路購買食品，避免不必要的社交接觸。對比起疫情爆發前，僅有9%消費者會採用網購方式購買食品，出現極大的轉變。

疫情過後 仍選擇網購

調查發現，在經歷社交隔離及在家工作的生活後，消費者對特定產品、服務的偏好，將出現戲劇性的轉變。有8成6的網購消費者表示，盡管各國解除隔離政策，但由於已經養成新的電子商務及衞生習慣，因此即使在回歸正常生活後，仍會選擇持續網上消費的模式。

作者：施雯雯

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：疫下新常態 消費習慣或永久改變（收費文章）】

==========

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情