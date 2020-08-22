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數碼人民幣怎運作？ 香港應如何把握機遇？

理財學堂 14:00 2020/08/22

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數碼人民幣怎運作？ 香港應如何把握機遇？ -

隨着數碼經濟（Digital Economy）於全球迅速發展，各國政府爭相投資「數碼貨幣」（Digital Currency）或稱「虛擬貨幣」（Crypto Currency）技術。

中國政府早於2014年已開始研發「數碼貨幣」，並稱之為「數碼貨幣/電子支付」（Digital Currency/Electronic Payment， DCEP），將在粵港澳大灣區、京津冀、長三角、及中西部具備條件的地區開展「數字人民幣」（Digital Renminbi）試點。

【延伸閱讀】【人民幣走勢】人民幣偏軟　觀望中美會議重啟

央行直接操作 較比特幣安全

有人把DCEP及「比特幣」相提並論，事實上兩者在操作上有着天淵之別。「比特幣」是私人發行貨幣，缺乏政府及央行的支持。

另外，「比特幣」背後利用「區塊鏈」（Blockchain）技術，推行交易「去中央化」（Decentralisation）。然而，由於這方法還未證實可適用於大規模應用場景，例如擁有14億人口的中國市場。中國DCEP在運作上與「比特幣」截然不同，由中央直接操作，以兩級制發行，央行首先把DCEP配給不同的商業銀行，然後再由銀行發行至市面上，供市民廣泛使用。

用戶私人電子錢包 有別PayMe

在「電子支付」（EP）方面，有人拿支付工具例如PayMe等與DCEP相比。其實他們之間的差異，在操作上可見一斑。DCEP是數碼通用貨幣，其支付平台毋須用戶預先與任何信用卡或銀行帳戶登記或綁定。實際上，它是用戶的私人電子錢包，「數碼貨幣」直接儲存在其中（即手機內），當錢包缺錢時，用戶才從其所選的帳戶添加，操作與實體錢包類同。

【延伸閱讀】【定期存款】人民幣定期存款利息最高8.8厘　只須本金10萬元

港最大離岸人幣中心 可成助力

「粵港澳大灣區」是DCEP的發展重鎮之一，深圳市非常積極，馬上舉手參與成為首批試點城市。筆者認為香港也有很好的條件參與其中，所以不應怠慢，盡早挺身而出。

香港是國際金融中心，是全球最大的離岸人民幣業務中心，也是粵港澳大灣區的重點城市（地區），很有條件協助國家促進「數碼人民幣」國際化。因此，建議國家央行利用香港的人民幣離岸結算功能作為「數碼人民幣」國際業務的樞紐。

（節錄）

【原文：內地推數碼人民幣 港速參與有可為

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撰文 : 黃錦輝 香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港資訊科技聯會前會長

欄名 : 理財學堂

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