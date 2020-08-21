▲ 【網上學習】遙距教學成新常態 保持學生參與度和學習興趣成關鍵

面對本港疫情持續，全港學校將於新學年繼續暫緩面授課程，而遙距教學亦成為教育界的新常態。Microsoft早前從一個全球教育論壇上收集了教育工作者的意見，發現「保持學生學習興趣」以及「學生在遙距教學時的參與程度」是他們最常遇到的挑戰。許多教師逐漸發現他們不能單憑直播課堂達到面對面授課的效果。事實上，當遙距教學成為新常態後，教育工作者需要以全新的思維，積極為學生建立互動性高及安全的網上學習環境，才能讓莘莘學子在新學年繼續愉快學習和成長。

運用創意加添趣味性 提升課堂參與度

教育工作者已意識到遙距教學需要的不僅是視像會議功能。為營造更有趣的學習環境，教師需要運用備有互動功能的遙距教學平台，讓他們與學生保持雙向交流。透過數碼教學平台，教師除了能進行視像授課外，亦可向學生派發功課及評分，並能採用測驗功能評估學生的進度。同時，學生亦可即時在虛擬課堂中發言，向教師提問，這有助確保他們理解課堂內容。透過平台提供的出席報告及課堂洞察，教師能更有效地觀察和跟進學生的參與度及學習成果。

此外，教師亦需要發揮創意，在課堂加入小遊戲等元素，激發學生的創意和學習興趣，從而提升他們在虛擬課堂的參與度。香港威雅學校早前透過Microsoft Teams設立了網上學習平台，鼓勵教師、學生及家長以更具創意的方式互動，例如在進行虛擬課堂前先錄製影片，與教師及同學分享，而教師同時亦可以文字、聲音和影片等多媒體方式向學生提供意見。

以網絡安全為本 保障學生私隱

學校確保學生投入參與遙距課堂固然重要，但網絡安全同樣不能忽視。根據最近的調查顯示，全球的網絡攻擊自2月以來增加了近7倍，而早前香港亦發生黑客入侵虛擬課堂事件，因此學校必須謹慎確保虛擬課堂安全，保障學生私隱。

教師可以善用數碼教學平台如Microsoft Teams所提供的「會議大廳」功能，確保只有獲批淮的學生能參與該課堂，同時預防學生在沒有教師看管下自行開始課堂，從而提供安全的學習環境。此外，教師在選擇遙距教學平台時應留意其網絡安全性，能否為使用者和機構提供如雙重身份驗證、數據加密等功能，讓師生更安心地進行遙距教學。

助本地師生成就安全的互動學習環境

建立互動性高及安全的網上學習環境已成為遙距教學成功的關鍵。有見及此，Microsoft香港於新學年推出「Learn Anywhere遙距教學」支援計劃，讓本地幼稚園、小學及中學教師免費安裝和使用Office 365教育版及Microsoft Teams，旨在一方面協助教師輕鬆建立安全的教學環境及互動學習平台，啟發創新教學模式，另一方面確保我們的下一代在新教學常態下仍能投入學習，茁壯成長。

作者簡介：

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