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債券投資你要知 《ET財智TALK》8‧24晚上8點見

理財學堂 19:07 2020/08/20

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講投資點止股市金價？債市投資前景如何？惠理固定收益投資首席投資總監葉浩華（Gordon）將在《ET財智TALK》與大家見面！Mark定時間，8月24日星期一晚上8點見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫8月節目內容：

2020年8月17日 嘉賓：滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲
聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（有片）

2020年8月10日 嘉賓：艾德證券期貨董事總經理陳健豪
美滙弱歐元強　吼準時機買歐元？專家陳健豪話你知下半年投資外滙睇咩位（有片）

2020年8月3日 嘉賓：Airstar Bank天星銀行替任行政總裁姚文松
虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）

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8月4日起一連8個星期二晚上7:30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : ET財智TALK

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