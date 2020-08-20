  • 29°C
香港時間 : 2020820日 (四) 19:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【人民幣走勢】人民幣偏軟　觀望中美會議重啟

理財學堂 17:00 2020/08/20

分享：

【人民幣走勢】人民幣偏軟　觀望中美會議重啟

人民幣匯率走勢今日偏軟，結束連結三日升勢。人民幣即期最終收跌113點子，報6.9216。美國聯儲局正考慮調整貨幣政策，或促使聯儲局在更長時間實施大規模刺激措施。美元回升，令人民幣匯率今日受壓

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早受壓低開189點子，報6.9292，惟已是全日低位。其後中國商務部表示，中美雙方已商定將於近日舉行對話，帶動人幣即期跌幅逐步收窄，最終收跌113點子報6.9216，終止三日連升。

離岸人民幣兌美元（CNH）無太大變動，現跌2點子，報6.9182。

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9274，較上個交易日跌106點子，終止六日連升，亦暫時脫離近七個月高位，上個交易日報6.9168。

美元處於下行大周期　料美元反彈力度有限

交易員稱，隔夜聯儲會局議記錄並沒有超出市場預期，獲利了結反而推高了美元指數，人民幣追隨亞洲貨幣下跌，不過美元反彈高度料有限，人民幣下跌反而是入市機會。

交易員指，中美第一階段協議仍在推進，且市場對於執行評估會議前景並不悲觀，但隨着美國大選臨近，不排除出現美元階段性反彈的可能。當然美元處於下行大周期，中美關係擾動不會改變趨勢。

華泰證券固收團隊最新指出，中美第一階段貿易評估近日擇機再談概率較大，為營造談判氛圍，或需要人民幣適度升值。

另外從基本面看，中國疫情控制明顯更好、生產恢復快、旅遊等服貿逆差減少、中美利差等決定人民幣資產相對性價比有優勢。

欄名 : 外匯走勢

美元 人民幣 貨幣政策 外滙

上一篇文章

技術移民移居澳洲　邊個行業最吃香？

下一篇文章

【美匯走勢】美元大幅反彈　短綫或上試94
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【親子理財】2歲女獲父母贈逾6萬元Hermès手袋　「超級奶爸」何基佑：錯誤理財觀或削子女將來賺錢動力
【親子理財】2歲女獲父母贈逾6萬元Hermès手袋　「超級奶爸」何基佑：錯誤理財觀或削子女將來賺錢動力
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示　進一步挑戰美元地位
【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示　進一步挑戰美元地位
財金名家 睿智理財 - 胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之一】
胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之一】
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤