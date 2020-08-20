▲ 【人民幣走勢】人民幣偏軟 觀望中美會議重啟

人民幣匯率走勢今日偏軟，結束連結三日升勢。人民幣即期最終收跌113點子，報6.9216。美國聯儲局正考慮調整貨幣政策，或促使聯儲局在更長時間實施大規模刺激措施。美元回升，令人民幣匯率今日受壓

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早受壓低開189點子，報6.9292，惟已是全日低位。其後中國商務部表示，中美雙方已商定將於近日舉行對話，帶動人幣即期跌幅逐步收窄，最終收跌113點子報6.9216，終止三日連升。

離岸人民幣兌美元（CNH）無太大變動，現跌2點子，報6.9182。

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9274，較上個交易日跌106點子，終止六日連升，亦暫時脫離近七個月高位，上個交易日報6.9168。

美元處於下行大周期 料美元反彈力度有限

交易員稱，隔夜聯儲會局議記錄並沒有超出市場預期，獲利了結反而推高了美元指數，人民幣追隨亞洲貨幣下跌，不過美元反彈高度料有限，人民幣下跌反而是入市機會。

交易員指，中美第一階段協議仍在推進，且市場對於執行評估會議前景並不悲觀，但隨着美國大選臨近，不排除出現美元階段性反彈的可能。當然美元處於下行大周期，中美關係擾動不會改變趨勢。

華泰證券固收團隊最新指出，中美第一階段貿易評估近日擇機再談概率較大，為營造談判氛圍，或需要人民幣適度升值。

另外從基本面看，中國疫情控制明顯更好、生產恢復快、旅遊等服貿逆差減少、中美利差等決定人民幣資產相對性價比有優勢。