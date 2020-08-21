▲ 【提升職場競爭力】小心自己被取代 時刻緊記兩件事

現時香港的教育制度，是工廠式的訓練學生，令學生成為一個好僱員，理論上就得獲取穩定的收入，令生活有基本的保障。除了這種賺錢模式外，學校就沒有教過我們其他及更好的賺錢模式，結果令香港的學生只有一種求生技能，就是打工。

因此，一般人在讀書及畢業開始思考職業問題時，就要更緊慎去選擇，同時要保持一定的市場觸覺，因為有些職位會漸漸被取代。

市場競爭與科技進步

首先是市場競爭，若果這類工作很易被別人取代，沒有特別的工作持巧，證明價值不高，就算有多年的經驗，也有可能被廉價的畢業生搶去職位，亦有可能在某天被外地更廉價的人搶走，所以，思考市場的競爭是其中一個要點。

另一方面，現代化亦會取代某些職位，隨著科技的進步，社會上一些重覆性，較不需特別技巧的，其中的一些步驟，甚至是整個職位，都有可能被科技取代。

市場發展難以估計 時刻要有市場觸覺

例如電子貨幣的流行，令收銀的工序變得簡單，收銀的經驗可能不管用，而工廠的不斷機械化亦不斷將工人取代，客戶服務亦被電腦化取代，一些電腦的文書亦會有部分工序被程式取代，而在將來相信有更多模式的自動化出現。當我們的科技愈發展，正反映有些事情正被電腦化、機械化所取代，而某些工序及職位正消失中。

科技日新月異，我們難以估計在往後多年，科技會發展到如何，雖然不用太過擔心，但作為僱員，要做的就是保持市場觸覺，不能抱除公司外其他都不理的心態，或多或少要有點警覺心。

員工可以被取代 2件事要提醒自己

有些人以為做了多年就如同與公司結了婚一樣，但在公司眼中，員工是絕對可以被取代的，因此，若你每天返工都感覺輕鬆，當中的工序又很簡單與不斷重覆，那你要做好兩件事。

1.保持市場觸覺，了解出面世界發生甚麼事，

2.提升自己的價值，不要令自己原地踏步，這個價值最好是市場需要的，而不是單單原公司所要的。

學習打工以外的賺錢模式

若可以的話，最好做僱員的同時，同時去學習僱員以外的賺錢模式，當然要學習這模式並不是易事，因為我們接受了十多年的僱員教育，要學其他模式不是立刻掌握到，但這的確是避免自己被取代的方法，因此建議大家在當僱員同時，並行去學習。

例如並行去學做生意，去學習投資等，即是尋找其他賺錢的模式，可一邊打工一邊學習，為自己產生多重收入，同時為自己創造不會被取代的職位或收入模式。

【關於作者】

年少時於公屋長大，小學時已經鍾意炒賣閃卡，18歲購買人生第一隻股票。曾任職股票經紀，貴金屬孖展經紀，外匯孖展經紀，現為證券持牌人士。

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