希慎夥滙豐推1元eShop網上商店　$1買$50/$100商戶電子現金券

希慎集團聯同滙豐信用卡推出1元eShop網上商店，更有逾百間商戶參加，優惠涵蓋服飾、運動、化粧、珠寶品牌及食肆。用戶可以1元購買商戶的電子現金券，其後親臨利園區內的門市使用。

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由8月21日至30日期間，逢星期五、六、日，憑合資格滙豐信用卡於Lee Gardens mobile app或網頁，即可以1元優惠價購買商戶電子現金券。每人於推廣期間可以分別購買一張50元及一張100元的利園區指定商戶電子現金券。已購買的電子現金券將存入Lee Gardens App電子錢包，顧客須登記成Lee Gardens Club會員，並於9月30日前於親臨利園區內指定商戶購物。

需要注意，適用於是次優惠的滙豐信用卡包括港幣個人基本卡及綜合及獨立戶口附屬卡，而滙豐銀聯雙幣信用卡不適用。

部分精選人氣品牌 品牌類型 推薦商戶 潮流穿搭 6ixty 8ight、b+ab、Bape、Dr. Martens、Izzue、MOUSSY、New Era、OWNDAYS、UNIQLO、Zoff、:CHOCOOLATE 户外運動 Adidas Originals (LC)、C.P.U.、Nike、lululemon 、Puma、The North Face、Vans 親子童裝 BAPE KIDS by *a bathing ape®、Chicco、mothercare 、Petit Bazaar、Ralph Lauren Childrenswear 護膚美粧 T Galleria Beauty by DFS、Beyorg、Cha Ling、Fresh、Joyce Beauty 、Pinkicon、Olens、@cosme STORE 珠寶首飾 Alluressories、APM Monaco、Diamanti Per Tutti、Les Nereides、MTM Skincare 、Pandora 、Piaget 美食佳餚 BRICK LANE、Cadillac Bar & Grill、HABITŪ table、kikusan、Pizza Maru、Sensory ZERO、Smile Yogurt Cake Dessert、十里洋場、樂天皇朝、安南、天仁茗茶

優惠詳情及網站：Leegardens / Leegardens網店

責任編輯：曹佩鈞

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