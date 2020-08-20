綁定帳戶送100元現金！4銀行轉數快優惠一覽

▲ 綁定帳戶送100元現金！4大銀行轉數快優惠一覽

自從金管局推出轉數快（FPS）服務以來，登記帳戶持續增加。市民更可利用轉數快繳交政府費用，現時有不少銀行更推出開戶優惠，最多送100元現金獎賞！

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建行（亞洲）

由即日起至12月31日，首次完成登記帳戶綁定服務，及設定建行（亞洲）為預設收款銀行，可獲得50元現金獎賞。

由即日起至12月31日，完成帳戶綁定及預設服務後，再透過建行（亞洲）之「網上銀行」或「手機銀行」以手機號碼、電郵地址、快速支付系統識別碼或二維碼完成3宗100港元／人民幣或以上之「轉數快」轉帳，可額外獲得50元現金獎賞。

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中銀香港

由即日起至12月31日，首次繳付任何一項帳單（中電／煤氣／水費／差餉及地租／稅款），可獲20元奬賞。其後繳付上述帳單達5次至9次，可獲30元奬賞；達10次或以上可獲額外50元奬賞。

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星展銀行

由即日起至9月30日，成功登記「轉數快」及設定星展為預設收款銀行可享100元現金獎賞。

由即日起至9月30日，成功完成首宗50元或以上（或其外幣等值）的PayFast轉帳可享2個電子印花，及後每宗享1個電子印花。在獎賞期內透過電子印花計劃最高可賺取150元現金獎賞。

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富邦銀行

由即日起至11月16日，客戶透過富邦「網上理財」服務平台或富邦「流動理財」服務平台成功首次登記富邦「轉數快」服務，可享50元超市禮券。

由即日起至11月16日，客戶成功於富邦「轉數快」帳戶綁定服務中設定富邦銀行為流動電話號碼及/或電郵地址之預設收款銀行，並維持該帳戶綁定設定至獎賞派發當日，可享50元超市禮券。

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責任編輯：曹佩鈞

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