  • 32°C
香港時間 : 2020821日 (五) 12:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

過度憂慮金錢只會適得其反？樂觀者3大關鍵行為助改善財務狀況

理財學堂 12:18 2020/08/21

分享：

過度憂慮金錢只會適得其反？樂觀者3大關鍵行為助改善財務狀況 -

環球經濟前景不明朗，不少人面臨失業或收入減少。擔心飯碗不保的打工仔或正面對沉重的財政壓力，每天憂慮手頭的資金不足應付生活開支。不過，有調查指出，與其過度憂慮或對未來感到悲觀，抱持樂觀的心態，更能助你度過財政上的挑戰。

正向心理學研究員Michelle Gielan在Grow撰文分享，指她與美國弗羅斯特銀行（Frost Bank）合作的一項研究發現，樂觀主義者有以下3大關鍵行為，能有助他們度過財務上的難關。

【延伸閱讀】【財務自由】開拓副業增加收入 成功人士分享3大致勝要訣

1. 不避談金錢問題

Gielan指，研究發現願意談論金錢問題的人，有更好的財務狀況。她指出，94％的樂觀主義者願意在生活中的某個時刻討論自己的財務狀況，相反，悲觀主義者從未討論財務狀況的可能性，是樂觀主義者的3倍以上。

研究發現，悲觀主義者比樂觀主義者相信談論金錢是無成效的可能性高7倍，而且他們更有可能將談論金錢與「沮喪」、「愚蠢」及「羞恥」等感覺聯繫起來。即使不少悲觀主義者認為，談論有關金錢的話題會讓他們感到不自在，但Gielan認為，研究結果顯示與人討論金錢的問題或可改善個人的財務狀況，因此人們應盡量去克服覺得不自在的感覺。

【延伸閱讀】【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能

2. 具有明確目標

研究指，有58％的樂觀主義者常進行具有明確財務目標的對話，而近半認為在討論財務問題時，針對特定的目標能增加討論的成效。

Gielan指，目標的大小並不重要，實現小而有意義的目標，能增加成就感，激發行動力。

3. 專注於可以控制的東西

Gielan指，面對無法控制的情況，人們可以控制自己的行動及思想。研究發現，樂觀主義者面對挑戰時，會傾向相信情況會好轉，並認同積極行動帶來改變。

因此，Gielan相信，在經濟前景不明朗下，人們的態度能扭轉劣勢。她建議，人們應訓練自己像樂觀主義者一樣思考，並開始與人談論金錢相關的話題，積極向人求助，能助你度過難關。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝＝

hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227立即訂閱
 
84日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載
＝＝＝＝＝＝＝

欄名 : 疫市理財

相關文章

僱主拖欠強積金 最高罰款$45萬及監禁四年
2020/08/17
僱主拖欠強積金 最高罰款$45萬及監禁四年
銀行收緊按揭　宜先訂Plan B
2020/08/19
銀行收緊按揭　宜先訂Plan B
【數碼轉型】「疫」境下自我增值數碼技能　提升就業競爭力
2020/07/24
【數碼轉型】「疫」境下自我增值數碼技能　提升就業競爭力
【疫市理財】港人疫市賣物平均獲4400元 二手物品買賣平台一覽
2020/07/27
【疫市理財】港人疫市賣物平均獲4400元 二手物品買賣平台一覽

最新專欄文章 更多

疫市如何保持慳錢習慣　專家教你3大貼士
2020/08/05
疫市如何保持慳錢習慣　專家教你3大貼士
【疫市投資】30多歲成百萬富翁兼提早退休 分享經濟衰退下3大投資致富心得
2020/07/28
【疫市投資】30多歲成百萬富翁兼提早退休 分享經濟衰退下3大投資致富心得
【儲錢方法】收入減少都要儲錢！經濟唔好疫市下儲錢要做好5件事
2020/07/20
【儲錢方法】收入減少都要儲錢！經濟唔好疫市下儲錢要做好5件事
【疫市理財】新手學理財！入門財務規劃8大法則
2020/05/18
【疫市理財】新手學理財！入門財務規劃8大法則
宅經濟冒起　6大行業成為「疫市奇葩」
2020/04/22
宅經濟冒起　6大行業成為「疫市奇葩」
失業 經濟 疫情 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英鎊走勢】看好英鎊想買英鎊　應咩位吸納？
【英鎊走勢】看好英鎊想買英鎊　應咩位吸納？
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
【人民幣走勢】人民幣國際化漸近　花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【金價走勢】黃金價格走勢還看美國大選結果　特朗普或拜登勝出　金價走勢截然不同
【親子理財】2歲女獲父母贈逾6萬元Hermès手袋　「超級奶爸」何基佑：錯誤理財觀或削子女將來賺錢動力
【親子理財】2歲女獲父母贈逾6萬元Hermès手袋　「超級奶爸」何基佑：錯誤理財觀或削子女將來賺錢動力
【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示　進一步挑戰美元地位
【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示　進一步挑戰美元地位
財金名家 睿智理財 - 胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之一】
胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之一】