▲ 過度憂慮金錢只會適得其反？樂觀者3大關鍵行為助改善財務狀況 -

環球經濟前景不明朗，不少人面臨失業或收入減少。擔心飯碗不保的打工仔或正面對沉重的財政壓力，每天憂慮手頭的資金不足應付生活開支。不過，有調查指出，與其過度憂慮或對未來感到悲觀，抱持樂觀的心態，更能助你度過財政上的挑戰。

正向心理學研究員Michelle Gielan在Grow撰文分享，指她與美國弗羅斯特銀行（Frost Bank）合作的一項研究發現，樂觀主義者有以下3大關鍵行為，能有助他們度過財務上的難關。

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1. 不避談金錢問題

Gielan指，研究發現願意談論金錢問題的人，有更好的財務狀況。她指出，94％的樂觀主義者願意在生活中的某個時刻討論自己的財務狀況，相反，悲觀主義者從未討論財務狀況的可能性，是樂觀主義者的3倍以上。

研究發現，悲觀主義者比樂觀主義者相信談論金錢是無成效的可能性高7倍，而且他們更有可能將談論金錢與「沮喪」、「愚蠢」及「羞恥」等感覺聯繫起來。即使不少悲觀主義者認為，談論有關金錢的話題會讓他們感到不自在，但Gielan認為，研究結果顯示與人討論金錢的問題或可改善個人的財務狀況，因此人們應盡量去克服覺得不自在的感覺。

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2. 具有明確目標



研究指，有58％的樂觀主義者常進行具有明確財務目標的對話，而近半認為在討論財務問題時，針對特定的目標能增加討論的成效。

Gielan指，目標的大小並不重要，實現小而有意義的目標，能增加成就感，激發行動力。

3. 專注於可以控制的東西



Gielan指，面對無法控制的情況，人們可以控制自己的行動及思想。研究發現，樂觀主義者面對挑戰時，會傾向相信情況會好轉，並認同積極行動帶來改變。

因此，Gielan相信，在經濟前景不明朗下，人們的態度能扭轉劣勢。她建議，人們應訓練自己像樂觀主義者一樣思考，並開始與人談論金錢相關的話題，積極向人求助，能助你度過難關。

責任編輯：李瑩

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