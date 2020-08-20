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【儲錢方法】正職收入每月8,000　都可以儲到10,000　到底點做到點解？

博客 19:01 2020/08/20

分享：

如何憑正職人工只有$8,000情況下 每月儲到$10,000？

我初踏出社會工作時，為完成目標，進行了一些反邏輯的儲蓄方法，其中一個就是「正職人工$8,000儲$10,000」。由於當時我定了「5年累積$100萬」的計劃，我知道初期資金對於將來的財富有深遠的影響，因為財富會愈滾愈大，今天的一萬比明天的一萬更有價值。正是這個原因，令我在初踏入社會時非常重視初期資金，亦令我決心定下一個儲錢計劃，就是每個月要儲到$10,000。

當時定下目標的一刻我正職人工只有$8,000，要儲到$10.000看似不合常理，而當我將這個目標與朋友分享時，他的回應是：「不可能」。

但我並沒有理會他，我仍將目標大膽定下，因為我知道世上有很多看似不可能的事其實都是有可能的，同時我明白這個儲錢計劃的重要性，這個計劃每延遲一年開始，損失的絕不止$12萬，而是$20萬、$30萬或更多的財富。

改變儲蓄概念

一般人的儲錢方法：收入-支出=儲蓄

我使用的儲錢方法：收入-儲蓄=支出

由於儲蓄是被我要求固定的數目，可調整的就只有收入及支出這兩個項目了：

 ↑收入  ↓支出

定下目標後，下一步就是思考怎樣去完成這個目標，首先是控制支出，我會運用個人收支表，記低每天的消費總數，以此來提醒自己不要胡亂消費，這習慣早在讀書時期已養成，至今天維持了近二十年。

增加收入

另一方面就是增加收入，由於正職只有$8000，要儲到$10,000就要增加收入，增加收入的方法有很多，其中一樣就是做兼職，而兼職一定找有較高時薪的，對我來說最好的莫過於幫人補習（我認為每個人也有不同的方法與優勢）。

我除了私人補習外，我亦有在小學生補習社中任教。每星期工作十多個鐘（約$100／一小時），一個月便有約$5,000的額外收入。

當然我並非在定下目標後的那個月便立刻做到，過了數個月，在我努力控制支出，加上不斷增加收入後，我終於做到了！每個月儲到$10,000。之後的每一個月，我都能儲到$10,000，我憑着儲蓄及投資，成功再完成了另一目標「5年累積$100萬」！

要有突破現實框框的思維

不少人聽到「人工$8,000儲$10,000」都會認為不合邏輯，有點超現實，但其實，很多人被「看似」現實的環境限制，以至認為自己只是這樣，只能那樣。

若果你現在是一個人工$8,000的人，你一個月能儲到多少錢？

你的答案可能是0，$1,000或$2,000。若我問你能否儲到$10,000，你可能會答「等我的人工加到$20,000或$30,000，我就能儲到」大部分人也有以上的想法，一種被現實框框限制的思維，認為這樣的人工，這樣的現實，就只可以做到這樣的事情。

「人工$8,000就無法儲到$10,000，要儲到$10,000人工就起碼要有$20,000或$30,000」，這種思維是被現實框框限制的思維。

若果我們想要進步，想要成功，就要擁有另一種思維：「突破現實框框的思維」

勿自我設限  

這種思維不只應用在儲錢上，而是應用在任何事情上。現實雖然給我們很多限制，但我相信現實亦是可以被我們創造的，當一個人甘心被現實所限，看到的只會是無數障礙，這些障礙可能根本不存在的。

有的更只是自己設下的，種種的「障礙」最終限制了你所能做到的事。但若果能轉變一下想法，突破框框，不要為自己設限，看到的會另一個世界。

可能現實環境，令你覺得無希望，但我以過來人的身份，大膽同你講，只要你相信自己，定立目標、堅持，其實很多你以為自己做不到的事情，你都可以完成的！

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：我如何憑正職人工$8000，每月儲到$10000？

=====

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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