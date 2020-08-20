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【交通開支】交通津貼門檻放寬至200元　即日起可以申領

日常開支 14:47 2020/08/20

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政府由7月1日起暫時放寬公共交通費用補貼計劃，每月可領取補貼的公共交通開支水平降至200元，為期6個月，直至12月31日；市民即日起可以領取7月份的公共交通費用補貼。

政府會為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，而每張八達通的補貼金額則維持以每月400元為上限；領取每月補貼的有效期為3個月，市民可於8月16日至11月15日期間領取7月份的補貼。

市民可領取交通費補貼方式，包括各個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交滙處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站、全港任何一間7-Eleven便利店、OK便利店及惠康超級市場的八達通讀寫器、八達通服務站或八達通手機應用程式。

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撰文 : 吳文曦

欄名 : 生活理財

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