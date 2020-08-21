【移民加拿大】加國大西洋四省試點計劃接受網上申請

▲ 【移民加拿大】大西洋四省試點計劃接受網上申請

加拿大是港人熱門移民國家之一，更提供多種移民計劃可供選擇。大西洋四省試點計劃（Atlantic Immigration Pilot）是其中一個提供永居途徑的移民項目，現時更接受網上工作許可申請。

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為鼓勵更多人移民到偏遠地區，加拿大政府在2017年推出大西洋四省試點計劃，旗下設有3個移民項目：

大西洋國際畢業生項目（Atlantic International Graduate Program）

大西洋高技能項目（Atlantic High-skilled Program）

大西洋中等技能項目（Atlantic Intermediate-skilled Program）

大西洋四省份別指紐賓士域省（New Brunswick）、紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）、諾華斯高沙省（Nova Scotia），以及愛德華王子島（Prince Edward Island）。

▲ 大西洋四省份的紐芬蘭-拉布拉托（Newfoundland and Labrador）。

由8月17日起，加拿大移民局（IRCC）的大西洋四省試點計劃接受網上工作許可申請，而書面申請的截止日期則為9月1日。

3個移民項目都規定申請人要滿足指定語文水平、學歷及工作經驗的要求，並要提供足夠的資金證明可以支撐自己及家人的生活。申請人亦必須獲得由大西洋四省僱主提供的工作機會。

一旦獲得工作機會後，申請人需要一個定居計劃（Settlement plan），幫助你和家人適應加拿大的生活。加拿大有不少機構為新移民提供服務，幫助他們及早適應當地的生活。

當你繳交定居計劃後，省政府會認可你的工作機會，僱主會幫助處理。當你的工作機會獲認可後，就會收到認可信(Certificate of Endorsement) 及永久居民申請書。如申請人獲得工作許可，而工作屬加拿大國家職業分類系統（National Occupational Classification ）下的Skill Type 0、Skill Level A、Skill Level B或Skill Level C， 其配偶或同居伴侶即可申請 開放式工作簽證（Open work permit）。

責任編輯：曹佩鈞

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