【BNO移民英國】用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤

▲ 【BNO移民英國】用BNO輕鬆移民英國？移民專家拆解3大謬誤 -

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其近親提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月起接受申請。方案推出後引發不少港人討論移民英國的利弊，持BNO是否代表就能輕鬆移民英國？移民專家拆解坊間對BNO移民英國的3大謬誤，提醒港人移民前應考慮清楚。

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移民公司Aura Global信睿環球的投資移民專家Margaret拍片分享，指坊間對BNO移民英國存有以下3大謬誤，她提醒持BNO港人若想以此方式移民英國，應詳細了解BNO居留簽證的要求及條件。

1. 非一步到位的移民方案

Margaret指，BNO居留簽證並非一步到位的移民方案，合資格申請BNO人士及其近親需在英國居留滿5年才有機會獲得永久居留權。她又指，由於現時英國政府未有公布居留滿5年後申請永久居留權的條件，籲港人需留意有關風險。

2. 一人住滿5年 全家可獲永居權？

有不少持家長期望能以「太空人」的方式移民外國，即先安頓子女在當地求學，而作為父或母的則繼續留在香港工作賺錢，待子女獲得永居權，父或母再以副申請人申請永居權。不過，Margaret指，英國早於2018年已修例，要求副申請人經家人申請永居權時，需與有永居權的家人同時間住滿要求的逗留時間。她指，英國移民政策本身就不太容許「太空人」移民方式，而BNO居留簽證也要求持BNO申請人與其近親一同申請，相信BNO居留簽證也不能應用「太空人」的移民方式。

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3. 持BNO＝零成本移民？

不少人以為BNO「5+1」入籍路徑是一個「零成本」移民方案，即使申請BNO居留簽證暫未有要求申請人要有一定金額的資產，但由於有要居留英國滿5年的條件，Margaret提醒，申請人需考慮能否在英國順利就業，以及在當地居住5年所需的成本。她認為，單身人士或已婚未有子女的夫妻，以BNO居留簽證到當地闖一闖，是一個可以考慮的方案，不過，對於有子女的家庭，她則建議作為父母要計算好在當地生活所需的資金，並衡量其潛在風險。

資料來源：Aura Global 信睿環球（已獲授權轉載）

責任編輯：李瑩

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