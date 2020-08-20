【強積金表現】MPF表現經常跑輸？ 你可能忽略了4這個因素

在新冠肺炎擴散的陰霾下，環球股市經歷了歷史性的急挫，環球央行推出史無前例的貨幣及財政刺激政策，推動環球股市在第二季出現報復式反彈。在波動市下，不同的強積金股票基金亦各自錄得不同的表現，直接影響整個強積金組合的回報。總括來說，市場配置因素對股票表現有較大的影響。

股票市場配置十分重要

例如美國股票今年雖然錄得較大的波幅，但今年上半年整體表現亦較香港股票為佳。在短短上半年內，香港投資者較為熟悉的美國標準普爾500指數的總回報已經跑贏香港恒生指數8.8%。如果觀察截至6月30日的10年投資期，表現較遜色的強積金美國股票基金亦跑贏表現最佳的強積金香港股票基金。由此可見，股票市場配置因素十分重要。

正因如此，眾多的強積金環球股票基金亦因個別基金的不同股票市場配置而有不同的表現。環球股票基金普遍配置較多在美國股票，所以受美國股票市場表現影響較大。然而，不同的環球股票基金在地區部署亦有差別，這個因素亦會影響基金的整體回報。

【強積金表現】標指納指創新高 邊隻美股MPF表現最好？（附最新表現）

滙價因素常被忽略

除市場配置因素，強積金股票基金的回報亦會受股票的貨幣面值兌港元的表現有所影響。普遍而言，由於貨幣的波動性對整體股票回報的影響相對較小，所以往往被投資者忽略。

強積金成員以港元作出供款，假如股票基金投資於非港元資產（例如歐元），港元將被兌換成該資產貨幣購買，所以基金會同時持有該資產及其基準貨幣。

因此，貨幣的風險亦不能忽視，例如英國富時100指數在過去5年的總回報為15.6%（截至2020年6月30日），但因為英鎊兌港元在同期下跌了21.1%，所以假如以港元投資英國富時100指數，會導致約9%的整體虧損。此外，積金局規定強積金基金需持有最少30%的港元資產，投資非港元資產為主的股票基金亦會作出貨幣對冲（維持最少30%港元資產守則），以減低貨幣波動所帶來的風險。

留意板塊配置

另外，主動型管理股票基金的行業板塊配置亦會影響基金表現。例如受新冠肺炎的影響下，香港的健康護理股票在上半年普遍錄得較佳回報。假如基金因為對該板塊或個別股票正面而戰略性持有較高比重，基金的表現亦會受惠。

值得一提的是，主動型股票基金的投資目標是捕捉該地區或市場的整體股票表現，因此股票基金普遍不會戰略性持有現金作防守性的部署。除板塊配置之外，主動型基金團隊的投資風格及理念等因素，亦會影響個別股票基金的表現。

宜了解股票基金成分

總括來說，強積金的平台提供不同類型的股票基金，例如環球、地區、單一國家等等。一個良好健康的強積金計劃應該提供多元化的股票市場供成員選擇，以捕捉不同的投資機遇。同時，強積金成員亦應了解股票基金的成分，選擇合適自己的基金以作周詳的退休部署。

【原文︰強積金表現解碼（上）股票】

======

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載