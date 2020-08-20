【儲蓄保險 】為子女海外升學準備教育基金 邊份儲蓄保會啱你？

▲ 【儲蓄保險 】為子女海外升學準備教育基金 邊份儲蓄保最啱你？ -

不少父母考慮讓子女到外國升讀大學，作為將來海外就業或移民的踏腳石。不過往外國升學的學費及生活費也很高，「廿四孝」的中產父母或需及早儲錢，所謂「教育基金」，就是看準這個市場的儲蓄保險。

10Life比較市場上教育基金掛帥的儲蓄保險，包括AIA友邦「摯愛孩子」教育計劃、Prudential保誠「童創未來」教育儲蓄保險及恒生「愛·伴您行」教育人壽保險計劃，比較產品如何幫助子女讀大學期間的學費及生活費，以及其整體回報，好讓父母有更明確的預算。

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由剛出生起投保 供款期最短5年

所謂教育基金，通常重點在於應付子女讀大學期間的學費及生活費，所以，大家要留意儲蓄保險在子女18至21歲這4年期間的回報。友邦「摯愛孩子」、保誠「童創未來」及恒生「愛·伴您行」，於子女就讀大學時期，即18，19，20，21歲時（共4年），派發保證金額。

由於海外升學的費用不低，所以投保人要有足夠的時間去滾存，否則投入的供款就要更多。假設投保人於子女0歲開始供款，根據上述產品提供最接近的供款期作比較，保誠「童創未來」的供款期為10年，友邦「摯愛孩子」需供款8年，而恒生「愛·伴您行」的供款期較短只得5年，以下是產品之回報表現﹕

大學期派發之保證現金與供款總額相若

從上表看，若要得到相同的現金（38萬美元）作為子女18至21歲期間的教育儲備，保誠「童創未來」要求投保人總供款39萬美元，至於友邦「摯愛孩子」及恒生「愛·伴您行」的總供款約34萬美元，不過，後兩者供款期較短，相對的滾存期亦稍長。在子女18至21歲這4年，這些產品均每年派發保證現金，應付教育開支。有趣的是，這些保證現金與供款總額相若。

當然，大家期望儲蓄保險的回報多於供款，這些產品會在投保人退保時給予非保證金額，所以我們還要分析它們的退保價值，才可計算回報。假設投保人在子女21歲時退保（大概大學畢業）：

於子女21歲時，友邦「摯愛孩子」及恒生「愛·伴您行」只提供退保的選擇，屆時投保人得到非保證回報。至於包含保證及非保證回報的預期內部回報，恒生「愛·伴您行」就有3.2%，而友邦「摯愛孩子」只有3.0%；

若同以21歲退保，保誠「童創未來」預期內部回報為3.7%，當中有保證及非保證成份。不過，「童創未來」可讓投保人選擇保留保單，繼續滾存下去，應付其他重要人生階段的開支，這些回報為非保證性質，假如子女於30歲時結婚置業，屆時才退保，預期內部回報為4.1%。

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海外讀大學 以教育基金究竟要儲幾多錢？

如果我們以上述教育基金，作為為子女準備海外升學的唯一工具，家長又需要儲蓄多少錢？假設於英國、澳洲、美國升讀大學的學費及生活費，現時一年需約40萬至50萬港元，以通脹率2.4%計，若子女今年0歲，視乎供款年期（5至10年），預計現時每月要供2萬多至4萬多港元，才足夠應付子女18至21歲時的將來開支，詳見下表﹕

本文分析以標榜孩子教育為目標的保險產品，說到底，它們也是終身儲蓄人壽保險，市場也有不少儲蓄保險可作為「教育基金」，將來再談。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：贏在起跑線 為子女海外升學的儲蓄保險 】

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