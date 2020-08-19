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【金價走勢】持有山東黃金（01787）的理由

博客 19:30 2020/08/19

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【金價走勢】持有山東黃金（01787）的理由

今時，筆者持有三股：中國聖牧（01432）、蒙牛乳業（02319）、山東黃金（01787）。昨日，環球金融市場震動了，幾十年來一直嘲笑持金者的巴菲特，今年第二季，突然買入金礦股了，今天不談了，只談談為何筆者會持有山東黃金？

持金可以有三個途徑，持實金、持黃金ETF、持金礦股，三種的優劣，不贅，今日只談為何筆者揀了隻山東黃金。

香港第一次有金礦股，怕是1987年時的「十字軍」股票，他有年話在菲律賓找到個富金的礦，有齊地質勘探報告，話是掘到條金脈，含金量高到無與倫比。筆者大學時唸地質，看到之後認為無乜可能有咁豐富的含金量之礦脈，結果事後證明，其勘探報告是造假，小投資者自然損失至零。

在礦業界，這類造假之事，屢有發生，金礦、銀礦、油礦、乜礦物礦，都可以給你個假的蘊藏量。

由於買礦業股，是買埋在地下的財富，如非內行人，你怎有金精火眼看穿個地殼？

Barrick Gold持有山東黃金

一些買金礦股者會以PE（市盈率），派息來揀股。這套揀股法，只合用於一般企業，將礦業股這類隔地殼來買的股，最好是看看有無大行家做他的股東，如有，可以相信這個大行家已幫你做好調研，如大行家被人呃，我們這些塘邊鶴，死咗都算啦！

以下是四隻本港金礦股的主要股東名單（表一至表四），請看看。

看到了，山東黃金有個主要股東是Barrick Gold Corporation，就是巴菲特買了其股的金礦公司，巴菲特買Barrick Gold，我買Barrick Gold買的山東黃金，完了。

其他金礦股呢？我無資料談。

金礦股跟其他股一樣，如果太被熱捧，也不宜只揸不放。始終要講，值唔值。

山東黃金（01787）主要股東名單

紫金礦業（02899）主要股東名單

招金礦業（01818）主要股東名單

靈寶黃金（03330）主要股東名單

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

【點解話金價有力上8,000美元：按此

昔日專欄文章（訂戶專享）

 

 

撰文 : 石鏡泉

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