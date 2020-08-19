Bonhams山崎55年拍賣 拆解威士忌年份與酒齡的迷思

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一般來說，威士忌的酒標上，都是寫著威士忌陳年的酒齡，如12、15、21年等，像今次Bonhams（邦瀚斯）於8月21日舉行的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會的山崎55年，實在極之罕有。但有時候，又會見到威士忌（如Glenlochy）寫著1980 Aged 32 Years，究竟有甚麼分別？請來邦瀚斯葡萄酒及烈酒部亞洲區總監林安泰（Daniel Lam）拆解。
問：為何有些威士忌用55年標示，有些又用1955年呢？哪一個更普及呢？
這是一條常見的問題，酒品若加上年份標示（如：輕井沢－1960－52年），代表酒液完全由該單一年份裝瓶而成；如以酒齡標示（如：山崎55年），則代表酒品有混合年份，以當中最新的年份標示。例如「55年」即代表箇中酒液至少有55年酒齡，甚至更高。
問：有些酒標，為甚麼要同時標示年份及酒齡呢？
酒標上資料的多寡視乎酒廠或獨立裝瓶商的習慣，個別蘇格蘭威士忌甚至標示蒸餾及入樽日期，以特顯其獨特性。
問：日本及蘇格蘭推出的威士忌，通常酒齡是多少呢？
一般而言，零售市場推出的威士忌，酒齡由12、15、21至25年不等，亦由於全球對單一麥芽威士忌需求殷切，不少酒廠轉而開發以年份（非酒齡）標示的單一麥芽威士忌系列。
問：那麼威士忌有沒有像葡萄酒般有好年份與不佳年份之分？
由於生產過程有別，威士忌並不像葡萄酒般受年份限制，但酒廠品質及風格則「與時並進」。例如Macallan在80年代開始引進波本桶（Bourbon Oak），推翻其「獨尊雪莉」（Sherry Oak）的宗旨。日本方面，80年代日本本土對威士忌需求下跌，推動大部分酒廠本地化，以日本的原材料及工藝取代昂貴的舶來品。
問：超過多少年的威士忌，買家就要快點入貨呢？
不是每桶威士忌都有機會熟成至15年或以上，超過30年的威士忌對收藏家來說都很吸引，但入手前亦應注意品牌、產量、酒精含量等因素，因為年份不完全決定酒品質素的高低。
問：為何酒精含量也是收藏的關鍵因素呢？
單一麥芽愛好者，大多享受原始風味，故此不經稀釋的原酒（多為50度以上），會更受追棒。
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌