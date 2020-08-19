Bonhams山崎55年拍賣 拆解威士忌年份與酒齡的迷思

▲ 相比葡萄酒，威士忌又年份又酒齡，容易令初學者混淆。

一般來說，威士忌的酒標上，都是寫著威士忌陳年的酒齡，如12、15、21年等，像今次Bonhams（邦瀚斯）於8月21日舉行的「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會的山崎55年，實在極之罕有。但有時候，又會見到威士忌（如Glenlochy）寫著1980 Aged 32 Years，究竟有甚麼分別？請來邦瀚斯葡萄酒及烈酒部亞洲區總監林安泰（Daniel Lam）拆解。

▲ 山崎55年威士忌（估價：580,000 – 780,000港元）：歷來酒齡最高的日本威士忌，三得利公司於今年6月推出，限量生產僅100瓶，內含1960年蒸餾的水楢桶原酒，及1964年蒸餾的白橡木桶原酒。酒瓶燙金砂，配以髹上駿河漆的黑色水楢橡木盒，瓶口以手工製作的越前和紙包覆，並用傳統京都編繩打結。（圖片：Bonhams提供）

問：為何有些威士忌用55年標示，有些又用1955年呢？哪一個更普及呢？

這是一條常見的問題，酒品若加上年份標示（如：輕井沢－1960－52年），代表酒液完全由該單一年份裝瓶而成；如以酒齡標示（如：山崎55年），則代表酒品有混合年份，以當中最新的年份標示。例如「55年」即代表箇中酒液至少有55年酒齡，甚至更高。

▲ 一直受人追捧的輕井沢，今次拍賣涵括了其70-80年代的大部分作品，酒標上寫著1981及1984等，正是其打破傳統做酒模式，拾級而上的黃金時代。（圖片：Bonhams提供）

問：有些酒標，為甚麼要同時標示年份及酒齡呢？

酒標上資料的多寡視乎酒廠或獨立裝瓶商的習慣，個別蘇格蘭威士忌甚至標示蒸餾及入樽日期，以特顯其獨特性。

▲ 三郎丸1960-55年（估價：70,000–90,000港元）：三郎丸是戰前以生產清酒聞名的若鶴酒造出品，於1955年改革後才投入威士忌釀造，但威士忌能夠在酒麴飄搖的地窖內靜待接近一甲子，實屬難得。（圖片：Bonhams提供）

問：日本及蘇格蘭推出的威士忌，通常酒齡是多少呢？

一般而言，零售市場推出的威士忌，酒齡由12、15、21至25年不等，亦由於全球對單一麥芽威士忌需求殷切，不少酒廠轉而開發以年份（非酒齡）標示的單一麥芽威士忌系列。

▲ 陳年55年的威士忌非常罕有，何況是蘇格蘭的一哥出品——Macallan Lalique 55年（估價：700,000–950,000港元），以Lalique水晶瓶盛載，700ml；55年刻於瓶蓋上，酒精度40.1%。（圖片：Bonhams提供）

問：那麼威士忌有沒有像葡萄酒般有好年份與不佳年份之分？

由於生產過程有別，威士忌並不像葡萄酒般受年份限制，但酒廠品質及風格則「與時並進」。例如Macallan在80年代開始引進波本桶（Bourbon Oak），推翻其「獨尊雪莉」（Sherry Oak）的宗旨。日本方面，80年代日本本土對威士忌需求下跌，推動大部分酒廠本地化，以日本的原材料及工藝取代昂貴的舶來品。

▲ 圖中標示1956、1957、1958年的Macallan，是指於該年入桶，共陳了18年，估價由46,000-58,000港元不等。（圖片：Bonhams提供）

問：超過多少年的威士忌，買家就要快點入貨呢？

不是每桶威士忌都有機會熟成至15年或以上，超過30年的威士忌對收藏家來說都很吸引，但入手前亦應注意品牌、產量、酒精含量等因素，因為年份不完全決定酒品質素的高低。

▲ Glenallachie蒸餾廠建於60年代，也是經過數次易手，之後主要提供蒸餾酒給Chivas，很少作獨立裝瓶，因此這陳年了43年的Glenallachie（估價：10,000–13,000港元），坊間少見。（圖片：Bonhams提供）

問：為何酒精含量也是收藏的關鍵因素呢？

單一麥芽愛好者，大多享受原始風味，故此不經稀釋的原酒（多為50度以上），會更受追棒。

▲ Glenlochy蒸餾廠建造於1898年，但經歷許多變遷、許多買家，最後由Distillers Company Ltd持有，不過80年代也難逃關廠的命運，因此這酒精度達60.1%，陳年32年的Glenlochy-1980（估價：4,000–5,000港元），非常有紀念價值。（圖片：Bonhams提供）