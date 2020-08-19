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【人民幣走勢】人民幣創七個月新高　曾破6.91

理財學堂 16:50 2020/08/19

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【人民幣走勢】人民幣創七個月新高　曾破6.91

人民幣中間價創近7個月高，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早亦高開96點子報6.9161，升破6.92關，隨後升勢曾收窄至6.9234，惟無礙持續向上的大方向，午後升幅再度擴大，一度漲207破6.91關。最終收報6.9103升154點子，連升三日兼刷自1月22日以來近7個月新高。

離岸人民幣兌美元（CNH）同樣造好，接連衝破6.92及6.91關，現升38點子，報6.9010。

人民幣短期料續受美元及中美關係兩頭牽制

交易員稱，美國經濟復甦以及政治分歧導致刺激方案難以落地等繼續拉低美元，人民幣間接獲益，不過中美緊張關係持續限制人民幣反彈空間。

短期內，這兩條主線料持續對滙市帶來影響，人民幣表現將落後於其他非美貨幣，不過後續如果美元階段性反彈，人民幣資產得益於相對較高的收益率，匯價相對應的調整空間也會比較有限；短期關注聯儲局會議紀要，以尋找9月前瞻性指引的暗示。

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9168，較上個交易日升157點子，連升第六個交易日，並創1月23日（農曆新年假期前最後一個交易日）以來近7個月新高，上個交易日報6.9325。

【美元弱人民幣強　會否物極必反：按此

 

欄名 : 匯率走勢

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