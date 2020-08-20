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豐澤網店電腦電玩節低至21折起 大同老餅家預購月餅券62折起

消費錦囊 07:00 2020/08/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、豐澤：網店電腦電玩節低至21折起

8月19至25日一連7日，豐澤網店電腦電玩節正式開賣，驚喜優惠三重賞低至21折。

豐澤網店電腦電玩節三重優惠：
3大優惠專區：電腦、電競同埋遊戲主機專區過百件勁減優惠產品低至21折。
每日限定熱賣產品，每天早上10時準時開賣
Facebook Live派優惠碼：8月22日晚上8時睇Facebook Live，派優惠碼。

豐澤網店

2. 大同老餅家：月餅券62折起 

大同老餅家推出第2輪月餅券預售優惠，蓮容類月餅有62折，伍仁類月餅有81折，冶容類月餅65折。

優惠詳情

3、鴻福堂：藥製龜苓膏 買1送1

由即日起至8月21日，鴻福堂全綫分店推出藥製龜苓膏買1送1優惠，以$55購買藥製龜苓膏1盅，即可享買1送1優惠！數量有限，送完即止。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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