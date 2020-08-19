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【人民幣走勢】美匯指數積弱vs人民幣匯率強　最終會否物極必反？

理財學堂 18:13 2020/08/19

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【人民幣走勢】美匯指數積弱vs人民幣匯率強　最終會否物極必反？

美匯指數弱勢，反之人民幣匯率呈強，市場普遍看好人民幣走勢。匯市中美元與人民幣，似正上演「西方不亮東方亮」，但隨著花旗國對華「精準金融封鎖」動作頻頻，劇情又會否物極必反? 

美元兌新興市場貨幣不跌反升 　　

美匯指數自3月下旬創下近103的逾三年高位後，一路下行至昨日跌穿92.5關鍵支撐，走勢與8月慣常出現的「美元走強」歷史記錄相左。

跟「綠紙」血流不止相比，連升6個交易日的人民幣中間價，今報6.9168的近7個月新高。

美元兌新興市場貨幣指數（ADXY）悄悄上升

不過望真些，儘管美匯指數受累聯儲大開印鈔機而兌主要貨幣(如G10國家)下跌，但反映美元兌亞洲新興市場貨幣的ADXY指數年初至今卻升逾1.3%。

而不計人民幣，巴西雷亞爾、南非蘭特、土耳其里拉年內已貶約兩成，俄羅斯盧布、墨西哥比索同貶跌一成半。 　　

歐元兌美元升勢能否繼續成疑

此外，儘管美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至上周，美元投機性淨空倉的合約數量激增至90年代末以來最高水平。

時看多歐元者亦升至今年內最高水平，所謂物極必反，加上歐洲經濟火車頭德國近日疫情大幅反彈，「大鱷」索羅斯早前指歐盟7500億歐元復甦計劃效力有限，歐元兌美元升勢能否繼續挑戰1.2高位成疑。 

「精準金融封鎖」恐升級 　　

值得一提的是，就在昨日，花旗國國務院致函各大學，敦促其謹慎剝離（prudent to divest）捐贈基金所持有的中國股票，以應對明年底前中概股因上市標準收緊而從美國批量退市的潛在風險，此舉被視作繼2月警告養老基金後，華府發起「軟資本管制」的又一動作。 　　

同日，清華大學五道口金融學院教授鞠建東發表文章稱，種種跡象表明，美國對中國特定行業、重點企業和關鍵個人進行「精準金融封鎖」是大概率事件。文章並警告，「美國通過各種手段堵塞中國獲取美元流動性的主要渠道，造成短期美元流動性短缺，壓縮外匯儲備操作空間」正正與上述「軟資本管制」不謀而合。 　　

倘金融制裁升級　恐觸發避險情緒追捧美元

倘中美潛在的金融制裁交惡升級，歐洲及日本疫情反彈加劇拖累歐元圓匯，新興市場經濟停滯加劇債務危機等，恐再觸發避險情緒令資金轉追捧美元。再看看跟美元走勢高度負相關的美股，標指周二創歷史新高之餘，成交量卻縮至全年最低，是否變盤在即?

拭目以待。

【人民幣今日價位：按此

欄名 : 匯率走勢

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