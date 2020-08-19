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【公務員生涯】特首林鄭回顧40載公務員生涯：從來得失我睇透

博客 12:30 2020/08/19

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【公務員生涯】特首林鄭回顧40載公務員生涯：從來得失我睇透

特首林鄭月娥昨日迎來公僕生涯第40個年頭。她在社交網站回顧時，特別請小鳳姐「出場」，引其歌曲《順流逆流》自勉，指「幾多艱苦當天我默默接受」，形容「從來得失我睇透」。

80年8．18做AO 順流逆流

1980年8月18日加入政府做政務主任（AO）的林鄭，在Facebook形容自己不群不黨，在政府內無「馬房」，也不是手袋黨，曾經有AO前輩笑說以她的性格，晉升都會有阻滯。

當然，林鄭最後升到署長，再轉做問責局長、司長和特首。

手袋黨的說法，源於1982年前港督麥理浩任滿返英的送別晚宴上，港府一眾女高官，齊齊提着小手袋登台獻唱，有傳媒形容為手袋黨。

陳方安生：林鄭非手袋黨成員

後來，手袋黨就用來形容當年以前政務司司長陳方安生為首的一班女性AO高官。早於十多年前，政圈曾傳林鄭是手袋黨成員，但陳方安生早已澄清，林鄭非手袋黨成員。

林鄭昨日在fb指，今年7月1日慶回歸23周年酒會上，說過去一年，是她40年公務生涯中最嚴峻的考驗，承受着前所未有的人身攻擊，及面對深感擔憂的艱難日子。

隨着外國政府和政客對香港事務的無理指控和粗暴干預，這些人身攻擊將提升到國際層面，但她強調，仍會以當年無畏無懼的精神，維護國家安全和香港市民福祉，並時刻以小鳳姐在2018年紅館演唱會中，送給她的《順流逆流》這首歌來自勉：

幾多艱苦當天我默默接受，幾多辛酸也未放手，故意挑剔今天我不在乎，只跟心中意願去走。

結語：從來得失我睇透！

【上司大不同　「中央集權制」vs「Free hand」style：按此

 

 

撰文 : 吳爾文

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