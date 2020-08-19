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【職場管理】「中央集權制」vs「Free hand」style　你的上司是哪類？

博客 17:34 2020/08/19

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【職場管理】「中央集權制」vs「Free hand」style　你的上司是哪類？

今時今日做中國領導人，真辛苦（有人即駁，中國有哪個領導人不辛苦的？我答：「有！江澤民！」對方立即語塞），內外交困，超級難題一大堆。最弊，內地大小問題仍要一把抓，連國民浪費食物，都要勞心，煩！

中央集權－老細講乜我做乜

管理法有好多種，中國現行的，是中央集權。人人未下決定前，一定向上望，以免判斷錯誤領嘢。最佳使用教科書講的「Top Down Approach」，一齊「由上而下」，老細講乜我做乜，包唔使孭鑊。夠晒安全，最多俾人窒唔夠主動效率低。

講到管理作風，我肥碌都經歷過不少品種。做傳媒，當然最愉快是遇到上司行「Bottom Up Approach」，即「由下而上」及宏觀管理作風啦！

Free Hand Style－放手讓下屬去闖

做傳媒，天天要搞創作，意念天馬行空。若下下要顧慮上司點諗，一定唔慌有突破。

事實，我的傳媒生涯，大部分時間行「自由式」，幾位上司皆俾隻「自由手」（Free Hand）我去闖。故此，自問亦搞出不少新意，過程「生產力」澎湃，因無人阻頭阻勢也。

不過，並非個個打工仔都喜歡「自主」的。試過有位中層，由別組調來跟我，因佢舊上司慣「微觀管理」，乜都過問，故為免孭鑊，成日追住我問：「碌Sir，咁得唔得呢？咁又得唔得呢？」

煩到抽筋，終於忍唔住噴佢：「你收幾錢人工坐乜位有乜權知唔知？有問題，唔該自己諗吓點解決，真係好唔掂先搵我！樣樣唔識落決定，你點升到做主任級㗎？」

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撰文 : 曾智華

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