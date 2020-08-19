Grand Seiko岩手縣雫石工坊開幕　賀品牌成立60周年

60年代的Grand Seiko稱得上是日本國寶級的產物，縱然1974年曾一度停產，但1998年當品牌重回錶壇的時候，氣勢卻大勇，彷彿是衝著當時稱霸的瑞士機械錶而來。Grand Seiko推出的機械錶不但是百分百全日本製造，其精確度每日僅有+4/-2秒的誤差，更超越了瑞士chronometer天文台錶的+6/-4，可謂一鳴驚人。

▲ 就連這度木長廊都充滿禪意。（品牌提供）

今年是Grand Seiko誕生60周年，推出紀念錶當然是指定動作，但與此同時，品牌位於日本東北部岩手縣雫石的高級時計工坊亦正式開幕，日後精密機械錶的組裝及調校都將在此新工坊完成，並為新一代製錶師提供培訓。

▲ 雫石高級時計工坊的外貌充滿日式建築美學，由著名日本建築師隈研吾設計。（品牌提供）

▲ 以木造建築的無塵空間，窗外是一片的大自然景色，讓製錶師能夠在寧靜優美的環境下組裝精密機械錶。（品牌提供）

工坊由著名日本建築師隈研吾設計，他幾乎全用上木材來打造無塵空間（錶匠進行組裝及檢測的地方），他表示希望藉著木材來平衡房間內所牽涉的高科技，將工坊周邊大自然的元素與建築融合，體現了Grand Seiko的「The Nature Of Time」時間哲學。

▲ Ref.SLGH002 Hi-beat 36000限量版腕錶周年紀念金錶是?石高級時計工坊首枚生產的腕錶，提供80小時的長動能能量儲備。（品牌提供）

工坊內還設有一個展覽廳和一個貴賓室，參觀者可從中了解Grand Seiko的歷史進程以及機械錶的組裝過程，而從玻璃窗眺望就是岩手山，附近還有白樺樹林，景致一流，大家有機會到岩手縣旅行的話一定要到工坊參觀。

▲ 限量版腕錶Ref.SBGH283 Hi-beat 36000面盤的設計靈感源自於環繞工坊周圍的自然森綠色，錶背的擺陀上刻有「Shizukuishi Limited」（雫石限量）字樣。（品牌提供）

而該處的大自然景觀也為設計師提供了不少創作靈感，例如Elegance Ref.SBGW264周年紀念錶的設計便是取材自白樺樹林，而剛面世的全新紀念作Ref.SBGH283 Hi-beat 36000，面盤設計靈感亦是源自於環繞工坊周圍的森林綠色。

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