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【強積金表現】標指納指創新高　邊隻美股MPF表現最好？（附最新表現）

退休及生活保障 19:09 2020/08/19

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【強積金表現】標指納指創新高　邊隻美股MPF表現最好？（附最新表現）

美股標普500指數創下52周新高，昨收報3389.8點。另一邊廂，科網股成分較重的納指更為強勢，早在6月收復失地之餘，昨日同樣再創新高，報11,210.8點。美股表現冠絕全球，但別以為揀了美股MPF就可以贏開巷，各大受託人的表現可以有天淵之別。

美股MPF回報差異大

根據晨星（Morningstar）亞洲資料，投資於美國市場或北美的MPF共有12隻（表一），本年迄今回報及1年回報均以萬全強積金的美國股票基金最佳，分別是26.8%及33.97%，跑贏同行。排第二名是宏利的北美股票基金，本年迄今回報為13.26%，但與第一的萬全美股MPF仍差約13%回報。

其餘美股基金的本年迄今的回報僅有個位數，介乎1.29%至5.98%；而友邦的美洲基金的表現更是「見紅」，錄得-2.83%回報。可見美股MPF的表現差異甚大。

表一

成分基金 本年迄今回報（%） 1年回報（%） 最近期開支比率（%）

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

 26.80 33.97 1.06

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF北美股票基金

 13.26 24.35 1.88

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

 5.98 18.25 1.05

恒生強積金智選計劃

北美股票基金

 5.23 17.19 1.5

滙豐強積金智選計劃

北美股票基金

 5.23 17.19 1.4
東亞（強積金）集成信託計劃-東亞北美股票基金 4.88 16.32 1.26

恒生強積金智選計劃

自選美國股票基金

 4.83 18.61 -

滙豐強積金智選計劃

自選美國股票基金

 4.83 18.61 -

友邦強積金優選計劃

北美股票基金

 3.85 16.36 1.9

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 D

 1.51 12.00 0.87

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 I

 1.29 11.62 1.21

友邦強積金優選計劃

美洲基金

 -2.83 9.68 0.99

*資料來源：晨星（Morningstar）亞洲，數據截至8月19日

比較大市指數  僅有一隻跑贏納指

與美股大市指數相比（表二），美股MPF回報又是否追到大市呢？12隻美股MPF表現均跑贏道指，但比較標普500指數及納指，結果就大為不同。

有4隻美股MPF的本年迄今表現跑輸標普500指數，分別是友邦的北美股票基金、美洲基金，以及兩隻信安美國股票基金。而跑贏納指的，僅有萬全美國股票基金。

表二

指數 本年迄今表現（%） 1年表現（%）
納指 23.3% 40.9%
標普500指數 4.05% 15.94%
道指 -3.78% 6.28%

*截至8月18日

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : MPF理財

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