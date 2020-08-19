▲ 【強積金表現】標指納指創新高 邊隻美股MPF表現最好？（附最新表現）

美股標普500指數創下52周新高，昨收報3389.8點。另一邊廂，科網股成分較重的納指更為強勢，早在6月收復失地之餘，昨日同樣再創新高，報11,210.8點。美股表現冠絕全球，但別以為揀了美股MPF就可以贏開巷，各大受託人的表現可以有天淵之別。

美股MPF回報差異大

根據晨星（Morningstar）亞洲資料，投資於美國市場或北美的MPF共有12隻（表一），本年迄今回報及1年回報均以萬全強積金的美國股票基金最佳，分別是26.8%及33.97%，跑贏同行。排第二名是宏利的北美股票基金，本年迄今回報為13.26%，但與第一的萬全美股MPF仍差約13%回報。

其餘美股基金的本年迄今的回報僅有個位數，介乎1.29%至5.98%；而友邦的美洲基金的表現更是「見紅」，錄得-2.83%回報。可見美股MPF的表現差異甚大。

表一

成分基金 本年迄今回報（%） 1年回報（%） 最近期開支比率（%） 萬全強制性公積金計劃 美國股票基金 26.80 33.97 1.06 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF北美股票基金 13.26 24.35 1.88 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金 5.98 18.25 1.05 恒生強積金智選計劃 北美股票基金 5.23 17.19 1.5 滙豐強積金智選計劃 北美股票基金 5.23 17.19 1.4 東亞（強積金）集成信託計劃-東亞北美股票基金 4.88 16.32 1.26 恒生強積金智選計劃 自選美國股票基金 4.83 18.61 - 滙豐強積金智選計劃 自選美國股票基金 4.83 18.61 - 友邦強積金優選計劃 北美股票基金 3.85 16.36 1.9 信安強積金計劃800系列 信安美國股票基金 D 1.51 12.00 0.87 信安強積金計劃800系列 信安美國股票基金 I 1.29 11.62 1.21 友邦強積金優選計劃 美洲基金 -2.83 9.68 0.99

*資料來源：晨星（Morningstar）亞洲，數據截至8月19日

比較大市指數 僅有一隻跑贏納指

與美股大市指數相比（表二），美股MPF回報又是否追到大市呢？12隻美股MPF表現均跑贏道指，但比較標普500指數及納指，結果就大為不同。

有4隻美股MPF的本年迄今表現跑輸標普500指數，分別是友邦的北美股票基金、美洲基金，以及兩隻信安美國股票基金。而跑贏納指的，僅有萬全美國股票基金。

表二

指數 本年迄今表現（%） 1年表現（%） 納指 23.3% 40.9% 標普500指數 4.05% 15.94% 道指 -3.78% 6.28%

*截至8月18日

責任編輯︰陳啟昌