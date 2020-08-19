【強積金表現】標指納指創新高 邊隻美股MPF表現最好？（附最新表現）
美股標普500指數創下52周新高，昨收報3389.8點。另一邊廂，科網股成分較重的納指更為強勢，早在6月收復失地之餘，昨日同樣再創新高，報11,210.8點。美股表現冠絕全球，但別以為揀了美股MPF就可以贏開巷，各大受託人的表現可以有天淵之別。
美股MPF回報差異大
根據晨星（Morningstar）亞洲資料，投資於美國市場或北美的MPF共有12隻（表一），本年迄今回報及1年回報均以萬全強積金的美國股票基金最佳，分別是26.8%及33.97%，跑贏同行。排第二名是宏利的北美股票基金，本年迄今回報為13.26%，但與第一的萬全美股MPF仍差約13%回報。
其餘美股基金的本年迄今的回報僅有個位數，介乎1.29%至5.98%；而友邦的美洲基金的表現更是「見紅」，錄得-2.83%回報。可見美股MPF的表現差異甚大。
表一
|成分基金
|本年迄今回報（%）
|1年回報（%）
|最近期開支比率（%）
|
萬全強制性公積金計劃
美國股票基金
|26.80
|33.97
|1.06
|
宏利環球精選（強積金）計劃
宏利MPF北美股票基金
|13.26
|24.35
|1.88
|
中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠北美指數追蹤基金
|5.98
|18.25
|1.05
|
恒生強積金智選計劃
北美股票基金
|5.23
|17.19
|1.5
|
滙豐強積金智選計劃
北美股票基金
|5.23
|17.19
|1.4
|東亞（強積金）集成信託計劃-東亞北美股票基金
|4.88
|16.32
|1.26
|
恒生強積金智選計劃
自選美國股票基金
|4.83
|18.61
|-
|
滙豐強積金智選計劃
自選美國股票基金
|4.83
|18.61
|-
|
友邦強積金優選計劃
北美股票基金
|3.85
|16.36
|1.9
|
信安強積金計劃800系列
信安美國股票基金 D
|1.51
|12.00
|0.87
|
信安強積金計劃800系列
信安美國股票基金 I
|1.29
|11.62
|1.21
|
友邦強積金優選計劃
美洲基金
|-2.83
|9.68
|0.99
*資料來源：晨星（Morningstar）亞洲，數據截至8月19日
比較大市指數 僅有一隻跑贏納指
與美股大市指數相比（表二），美股MPF回報又是否追到大市呢？12隻美股MPF表現均跑贏道指，但比較標普500指數及納指，結果就大為不同。
有4隻美股MPF的本年迄今表現跑輸標普500指數，分別是友邦的北美股票基金、美洲基金，以及兩隻信安美國股票基金。而跑贏納指的，僅有萬全美國股票基金。
表二
|指數
|本年迄今表現（%）
|1年表現（%）
|納指
|23.3%
|40.9%
|標普500指數
|4.05%
|15.94%
|道指
|-3.78%
|6.28%
*截至8月18日
責任編輯︰陳啟昌