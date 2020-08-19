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【財務自由】開拓副業增加收入 成功人士分享3大致勝要訣

職場 18:06 2020/08/19

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【財務自由】開拓副業增加收入 成功人士分享3大致勝要訣 -

財務自由是不少打工仔的夢想，並期望能在年輕時達到這個目標，開展理想的生活。除了在職場上努力拼搏爭取升職加人工外，不少人也會透過開拓副業，增加額外收入，來邁向財務自由的目標。若有意加快財務自由的步伐，或在失業潮下開拓收入來源，經營副業有哪些必勝秘訣？

【延伸閱讀】【財務自由】及早起步！30歲策劃退休5大方法

由副業發展成生意的Vix Reitano，在CNBC分享她起初經營副業的心得。她原本在公關公司任職，後來她接受了第一份自由工作（Freelance），負責幫助客人制定數碼營銷的內容及社交媒體宣傳策略。開始副業不到幾周的時間，她自由工作的收入已相當於正職的薪金，於是她便辭去正職，全力發展副業。現時，她所經營的業務年收入達6位數字，對於有意經營副業的人，她分享以下3大致勝貼士。

1. 經營網站

Reitano認為，經營副業時需建立一個商業網站，能有助提升信譽及與客人保持聯繫。她解釋指，當客人能在網絡上搜索到你個人或公司的網站，能有助增加業務的可信性，令客人相信公司有其信譽或合法性。

此外，她指出，社交媒體平台未來或會消失，擁有個人網站能與客戶保持聯繫，令客人在任何情況下都能找到你。

2. 待客如己

經營副業如接自由工作或開設網店等，都要與不同的客人接觸，Reitano認為，要獲得成功或建立客人的信任，必先要待客如己。就算多忙碌，也要照顧客人的感受，從客人的觀點出發，與客人保持聯繫，與客人更新出貨的進度及提供售後服務等。

【延伸閱讀】【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？

3. 提供個人化服務

Reitano認為，要贏得客人的心，就要為他們提供個人的服務，展示你關懷客人的心。她認為，根據不同的業務性質，可提供相應的個人化服務，讓客人感到你在乎他們。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場百科

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