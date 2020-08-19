Netflix韓劇《秘密森林2》曹承佑裴斗娜聯手 選擇正義良知抑或做沉默共犯？

▲ 已在Netflix上架的《秘密森林2》是大有來頭的韓劇，今季由一宗大學生遇溺命案開始，為何會與權鬥扯上關係？

曹承佑和裴斗娜主演的《秘密森林》（Stranger），2017年於韓國tvN首播，被譽為燒腦神劇。相距3年推出第2季，失去情感知覺的檢察官和熱血女刑警，繼續聯手揭開檢察廳的內部秘密，還有警方和檢察廳高層權鬥的戲碼。今季由一宗大學生遇溺命案開始，究竟為何會與權鬥扯上關係？

已在Netflix上架的《秘密森林2》是大有來頭的韓劇，首季在2018年第54屆百想藝術大賞中，榮獲電視劇大獎、最佳劇本獎（李秀妍）及最優秀男演員獎（曹承佑），也入選美國《紐約時報》2017年十大最佳海外劇集之一。

▲ 曹承佑在劇中示範如何不用誇張面部表情，來展示內在情緒。（取自IG）

《秘密森林》跟2016年同樣是tvN推出的神劇《解碼追兇》（Signal）一樣，劇情懸疑，暴露社會黑暗面，強調對公義和良心的堅持。

失去情感但正義感強烈

劇集特別在一冷一熱的人物設定，曾主演電影《假如愛有天意》、《我的馬拉松》的曹承佑，飾演的檢察官黃始木，天生頭腦非凡，但對聲音異常敏感，經常有劇烈頭痛，因此小時候進行了腦部手術，卻因此失去情感知覺。其實他冷漠外表之下，仍保持一顆追求公義、不畏強權的心。

▲ 李浚赫飾演刑事3部檢察官的徐東載，個性狡猾，並一直妒忌黃始木。（取自IG）



主演《屍戰朝鮮》的裴斗娜，則在此劇化身熱血刑警韓汝珍，身手不俗、思維能力高。她和黃始木在首季因為調查涉嫌賄賂公職人員的商人被殺案件，成為跨部門拍檔，揭開檢察廳高層的秘密。

在《梨泰院CLASS》飾演反派的劉在明，飾演內心極複雜的李昌俊，是首季最關鍵人物。他既是黃始木上司，又是財閥女婿，為了揭露官商勾結的罪行而不惜布局，令黃始木調查。他最後自我犧牲，以求令檢察機關展開全面調查有關的政治人物。

▲ 全慧珍飾演野心大的警察廳情報部長崔炳。 （劇照）

第2季強調選擇沉默的人，全部都是共犯。此劇並以李昌俊給黃始木的一段話作引子︰「我相信一絲希望，勝過無數的絕望。以絕不停下腳步的意志，再次迎戰。」顯示公義之戰仍然要繼續。

今季故事講述兩年後，一宗大學生在迷霧中遇溺身亡的調查，被發現當時在沙灘現場的富家子弟及其女友有嫌疑，不過他們最終被檢方判為「無嫌疑」，而是次案件中富家子的代表律師，原來曾是法院審判官出身，令警方藉此製造輿論，在記者面前批評擁有結束所有調查權力的檢察機關偏私，令外界要求縮減檢察機關權限的呼聲亦愈來愈高。

▲ 崔武成飾演新角色禹太夏，是守護檢察權的人物。（劇照）

警檢兩方權鬥

本季一大看點，就是新增兩個角色：檢察廳最高掌權人禹太夏，以及首位女性警察廳情報部長崔炳。他們一個要守護檢察權，另一個則要替警察爭取更大的調查權，兩方惡鬥最後誰勝誰負？

此案也令女警韓汝珍和檢察官黃始木再次碰頭。上一季，這對冷面檢察官和熱血女警並沒有感情發展，而今季第2集，二人便約會吃飯，雖然黃始木最後因為工作而早離開，但觀乎這位經常木無表情、表現冷漠的人見到韓汝珍也有流露笑意，似乎預視了二人關係有機會更進一步。

▲ 黃始木和韓汝珍重聚，女方表現興奮。（取自IG）

事實是，曹承佑今回因黃始木的角色設定為失去情感知覺的人，因此他不可以有誇張的表情變化，只能用細微的眼神及肢體語言來顯示內在情緒轉變，難度不少。



第2季首集平均收視率7.6%，超越上季結局的6.5%，同時比《雖然是精神病但沒關係》大結局的7.3%收視還要高，輕易登上tvN周末劇史上最佳首播收視第2位，僅次於錄得8.8%的《陽光先生》。作為一部內容涉及官商勾結、司法腐敗、情節複雜，而且還用上16集來講一宗案件的電視劇，能夠有高收視，實屬難得，可見韓國觀眾也並非一味追求娛樂性。

Info

《秘密森林2》

新集數逢星期六及日深夜12時Netflix緊貼韓國上綫