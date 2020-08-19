【港股走勢】股市吹無定向風　胡孟青（青姐）：港股已現疲態

▲ 【港股走勢】股市吹無定向風 胡孟青：港股已現疲態

颱風海高斯走了，港股午後復市表現偏軟，恒指一度跌至25079點，試穿25000點，其後跌幅略為收窄，恒生指數收市跌188點，報25178點。獨立股評人胡孟青認為，港股疲態明顯已現，要待市場有催化劑去支持。

日前，內地公布7月份幾個主要經濟數字，都遜預期︰零售沒有上升，工業生產仍然要跌。

值得一提是工業生產，以往跟官方PMI數字關連程度頗高，只要後者好，往往預示前者會向上，但今天卻有所不同，或多或少反映，PMI其實是一份問卷而已，好與壞很受其時市況所帶來的情緒左右。

當然，經濟師對內地今年餘下時間經濟表現是樂觀的，但政策刺激力度明顯已經收斂，亦導致缺少大炒政策的因素存在。

港股已現疲態

港股業績期已踏入中段，似乎不構成一個盈利預測上調誘因。

有留意的話，近期好像騰訊（00700）這類受熱捧股份，好的業績卻沒有換來強勁的股價表現，似乎顯示市場預期早已反映；相反一些較受忽略的基金股，例如創科（00669）等，業績好卻獲得跟進。

而支撐股市，竟然用上了匯豐（00005）及內地電訊股，港股疲態明顯已現。

或者，投資者要浪漫多一點，想像多一些催化劑吧。