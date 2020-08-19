  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 18:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股走勢】股市吹無定向風　胡孟青（青姐）：港股已現疲態

博客 16:50 2020/08/19

分享：

【港股走勢】股市吹無定向風　胡孟青：港股已現疲態

颱風海高斯走了，港股午後復市表現偏軟，恒指一度跌至25079點，試穿25000點，其後跌幅略為收窄，恒生指數收市跌188點，報25178點。獨立股評人胡孟青認為，港股疲態明顯已現，要待市場有催化劑去支持。

日前，內地公布7月份幾個主要經濟數字，都遜預期︰零售沒有上升，工業生產仍然要跌。

值得一提是工業生產，以往跟官方PMI數字關連程度頗高，只要後者好，往往預示前者會向上，但今天卻有所不同，或多或少反映，PMI其實是一份問卷而已，好與壞很受其時市況所帶來的情緒左右。

當然，經濟師對內地今年餘下時間經濟表現是樂觀的，但政策刺激力度明顯已經收斂，亦導致缺少大炒政策的因素存在。

港股已現疲態

港股業績期已踏入中段，似乎不構成一個盈利預測上調誘因。

有留意的話，近期好像騰訊（00700）這類受熱捧股份，好的業績卻沒有換來強勁的股價表現，似乎顯示市場預期早已反映；相反一些較受忽略的基金股，例如創科（00669）等，業績好卻獲得跟進。

而支撐股市，竟然用上了匯豐（00005）及內地電訊股，港股疲態明顯已現。

或者，投資者要浪漫多一點，想像多一些催化劑吧。

 

撰文 : 胡孟青

相關文章

胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之一】
2020/08/18
胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之一】
胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之二】
2020/08/18
胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之二】
胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之三】
2020/08/18
胡孟青：疫情下港股投資部署（有片）【系列三之三】
胡孟青 零售 滙豐控股（00005） 騰訊 香港股票

上一篇文章

Grand Seiko岩手縣雫石工坊開幕　賀品牌成立60周年

下一篇文章

Brogues買一對著一世　百年英國老字號Church's提供換鞋底服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

保險知多啲 - 科技與客情
科技與客情
博客 - 【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？
【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？
Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》最應景疫情片　人心詭詐比殺人病毒更恐怖
Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》最應景疫情片　人心詭詐比殺人病毒更恐怖
博客 - Fresh grad初入職場　要點樣理財？（投資篇）
Fresh grad初入職場　要點樣理財？（投資篇）
博客 - yuu如何令恒生Enjoy卡主角變配角？甚至隨時被易角？
yuu如何令恒生Enjoy卡主角變配角？甚至隨時被易角？
博客 - 【退休規劃】40歲女金融經理月入7萬　想提早退休可行嗎？
【退休規劃】40歲女金融經理月入7萬　想提早退休可行嗎？