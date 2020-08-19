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【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？

歐洲 18:11 2020/08/19

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【移民澳洲】澳洲2020至21年技術移民職業配額出爐　邊個行業最缺人？

澳洲上月宣布延長港人學生及臨時工作簽證至5年，其後更可申請永居權。不少人會選擇透過技術移民移居澳洲，惟技術移民設有年度限額（Occupation ceilings）。澳洲政府最近公布了2020至2021年技術移民職業配額，到底哪個職業有最多配額？

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲公布延長港人簽證詳情 移民公司：年輕人最受惠（內附措施細節）

澳洲技術移民年度限額（Occupation ceilings）適用於獨立技術移民（Skilled Independent visa (subclass 189)）及偏遠地區技術移民（Skilled Work Regional (Provisional)(subclass 491)）

每個職業都會設有最高限額，亦限制了職業配對EOI（Expression of Interest）的邀請人數，並可確保技術移民不會只集中在個別行業。假如指定職業的移民人數達到配額上限，澳洲政府不會再於該年度發出相關邀請。

年度限額是根據澳洲職業短缺而訂定，配額愈多代表該職業的短缺情況愈嚴重。如想申請技術移民，申請人的職業配對EOI評分亦必須達到65分或以上。

【延伸閱讀】【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？

澳洲2020/21年度技術移民職業配額最多的行業
職業 配額
註冊護士 17,859
中學教師 8,716
軟件及應用程式設計師 8,405
電工 8,021
建造經理 7,145
木工工匠和細木工工匠 6,812
金工技師 6,335
水喉匠 5,861
汽車技師 5,205
大學講師及導師 5,042

全部職業配額（按此

責任編輯：曹佩鈞

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