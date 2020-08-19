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【網上電腦節】在家工作需添購電腦？網上電腦節優惠低至5折起

消費錦囊 14:58 2020/08/19

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【網上電腦節】在家工作需添購電腦？網上電腦節優惠低至5折起 -

受新冠肺炎疫情影響，多項大型展覽已經取消，當中包括原定8月底舉行「香港電腦通訊節2020」。不少商家紛紛將電腦展移施至網上舉行，打工仔如因在家工作而有需要添置電腦用品，就要把握以下網上電腦展的優惠。

【延伸閱讀】【震撼帳單】網民3個月電費高達3,800元　甚麼因素會影響電費

1. Price網上電腦節

Price網上電腦節由即日至8月20日舉行，超過45間商戶及品牌參與，500件精選產品低至12折起。優惠產品包括有Wi-Fi路由器、手提電腦、平板電腦及外置充電器等。

2. 漢科「至抵」網上電腦節

漢科由即日至8月25日舉行「至抵」網上電腦節，每日提供幾款特別優惠的產品，優惠產品包括顯示卡、顯示屏及硬碟等。除了全新產品之外，更設有「漢科特賣區」，提供一系列開箱品選購，優惠低至5折起。

「至抵」網上電腦節期間全店均會提供「2%購物金」回贈，正價及特價貨品均可得到購物金，購物金將於付款狀態轉為「已付款」後即時轉入會員戶口內。有關回贈可於9月1日起使用，有效期為180日。

【延伸閱讀】【寬頻上網】Home office用流動數據唔夠快？　家居寬頻計劃收費比較

3. Lenovo網上電腦節

由即日至9月6日，Lenovo eShop舉行網上電腦節，超過100件產品低至半價限量發售，購物滿指定金額，更可免費獲得HKTVmall電子購物禮券。購物滿8,000元即送HKTVmall 400元電子購物禮券；購物滿4,000元即送HKTVmall 200元電子購物禮券。

此外，網上電腦節期間，逢星期三及五，Lenovo eShop都會透過推廣電郵發出快閃限量優惠型號及優惠碼，快閃優惠低至2折，總共限量150件。

4. Logitech網上電腦節

Logitech網上電腦節由即日至8月31日舉行，優惠產品包括藍牙鍵盤及無綫滑鼠等。網上電腦節期間全場免運費，凡購買Logitech G電競系列滿999元，即送價值199元「冰霸杯」乙個，購買指定系列產品，憑有效收據到網站登記，更可參加抽奬，獎品總值超過78,000元。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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