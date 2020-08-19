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銀行收緊按揭　宜先訂Plan B

博客 12:33 2020/08/19

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銀行收緊按揭　宜先訂Plan B

與按揭相關行業人士應該會有一個切身感覺：整體上銀行近期對按揭批核相對保守。整體上批會的時間長了、要求的文件多了，拒批的個案增加，而批出申請的條件亦不及之前。究竟是甚麼原因令銀行如此取態？對有意入市的人士來說，又要有甚麼應對方案？

銀行對按揭批核相對之前保守，有眾多原因，最表面的理由是為了抗疫，部分人手居家工作，效率打折。一些較深層次的分析，是在中美新冷戰下，香港市場面對太多不明朗因素，銀行整體業務取態上自然不及之前進取。

但也許最直接的原因，是經濟收縮、失業率上升。清末才子辜鴻銘有言，「銀行就是好天時千方百計把雨傘塞進你手，雨天時卻要搶回雨傘的人。」此金句或有點誇張，但大致上說明任何社會，從來都是在經濟擴張時較易取得信貸。

經濟收縮，仍然期待銀行放款態度一切如常，才是不合情理。

謀定後動更有利

當然，今年的情況與過去有點不同：在實體經濟收縮的情況下，投資市場卻因為各大央行放水，維持升勢。而熱錢充斥，亦令拆息低企。不排除銀行往後會因為資金充斥，而再度搶佔按揭市場業務。

在銀行對按揭仍保守的當下，有需要借取按揭的人士，最重要的不是知道為甚麼銀行會收緊按揭；而是在知道銀行有此取態之後，要如何應對。之前我們提過申請按揭時，最好自備Plan B（更長的交易時間、更多的現金儲備、備用的擔保人等等）。

另一個考慮的方向，是更保險的謀定而後動。借取按揭，原因不外乎新置業或轉按。轉按的理由眾多，但即使轉按被拒批，多數情況下不會影響當下的財務狀況。至於新置業，除非有急迫的居住需求，不然大可再觀察市場走勢一段時間，再作出入市決定。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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