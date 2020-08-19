Brogues買一對著一世　百年英國老字號Church's提供換鞋底服務

▲ Brogues皮鞋是每位男士鞋櫃裏必備的鞋款。

正所謂「觀音頭掃把腳」是打扮中的大忌，對男生而言，同樣用得著，穿上一身筆挺的西裝，亦必須要配合一對擦得光亮的皮鞋才可帶出男士的英姿，當中Brogues shoes便是男人鞋櫃裏最重要的一款集花巧與實用於一身的鞋履。

▲ 來自百年英國老字號Church's的Brogues shoes，是最基本可以穿上十多年而不過時的款式，留意品牌更可以經店舖直接運往英國更換鞋底一次，須時3個月左右，是男士們值得投資的一款皮鞋。（$6,100 / 攝影：湯炳強）

▲ 來自百年英國老字號Church's的Brogues shoes，是最基本可以穿上十多年而不過時的款式，留意品牌更可以經店舖直接運往英國更換鞋底一次，須時3個月左右，是男士們值得投資的一款皮鞋。（$6,100 / 攝影：湯炳強）

▲ 購買Church's皮鞋有一種不為人知的小秘密，原來同一個鞋款的鞋身有兩個選擇，原來鞋底處有G或F字樣，G代表鞋身寬闊一點，F代表鞋身窄身一點，大家購買可要向店員詢問。（攝影：湯炳強）

近大半個世紀以來，男士的皮鞋在款式上沒有太多的改變，基本上都離不開由Derby、Loafer和Monkstraps等幾個鞋款作出改良和演變，而當中有一種鞋款經時裝設計師Junya Watanabe和Thom Bowne的引領下，這十年間由過往被只視為經典形象到今天成功進佔到潮流領域，答案不就是大家熟悉的Brogues shoes。

▲ 深啡色的Brogues shoes，鞋身因應時代變得修長。（$5,200 / 攝影：湯炳強）

▲ 皮革的運用愈見多元化，例如這對應用了啡色vintage leather縫製。（$4,600 /攝影：湯炳強）

在鞋頭飾有細緻打孔圖案花紋的Brogues shoes，在今天的角度來看，看似是一本正經為上班族而設的御用皮鞋，但大家又可知道它最早是蘇格蘭和愛爾蘭地區的勞工鞋嗎？

當地的勞工有感於在潮濕的天氣下作戶外工作，需要有一對帶透氣、散熱、防水、同時又耐穿的鞋子（製造時在鞋面上打上一層燭蠟，藉此增強防水性），Brogues shoes的出現正好合符當時的要求。而直到18世紀末，英國陸軍將領Gebhard Leberecht von Blucher甚至一律要求士兵們穿上Brogues shoes，可見它的出身本是非常「貼地」親民。

▲ Thom Browne為Brogues shoes帶來新視野，例如這對用上品牌招牌的紅白藍3色。（$8,700 / 圖片由Thom Browne提供）

至於緣何Brogues shoes能夠一登龍門成為時裝界的寵兒？原因在款式上已經佔了先機，看看它鞋頭上漂亮的通花打孔裝飾圖案，正是源自伊莉莎白時代男裝中出現的圖案，因此，打從20世紀初期已經叫一眾英倫紳士們鍾愛。

▲ 在基本的黑色Brogues shoes鞋款上加入紅白藍搭帶，感覺立時煥然一新。（$10,400 / 圖片由Thom Browne提供）

到了20世紀中期，威斯士親王愛德華穿上Brogues shoes打高爾夫球，無形中令它得到上流社會和貴族的認同，從此幾乎成為英國市民指定的上班皮鞋。

而隨著日本時裝設計師Junya Watanabe與來自英國擁有皇家認證的皮鞋品牌Tricker's合作推出聯乘Brogues shoes，又或是憑著設計出剪裁如像縮水般的灰色西裝而一舉成名的Thom Browne，他每次都親力親為穿上經改良過來，有著紅白藍3色條子為設計細節的Brogues shoes示人，甚至Prada推出過夾色厚底草鞋版後，一時間它由經典鞋款躍升為時尚主流，連帶一些英國皮鞋老字號Church's的出品都得到銷量上的受惠。

▲ 麖皮Brogues shoes用來配襯深藍色西裝就最好不過，亦是典型意大利男人的配襯方式。（$5,400 / 圖片由Giorgio Armani提供）

這幾年間幾乎每位男士都以擁有一對Brogues shoes被視為基本需要，還未將它收歸旗下的你，正所謂「輸人唔輸陣」，何不趁這疫情當道的日子購買一對來個增加自己的個人氣場？

產品查詢：Church's（2577 9321）、Giorgio Armani（2956 2123）、Thom Browne（2285 9002）