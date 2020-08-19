Brogues買一對著一世　百年英國老字號Church's提供換鞋底服務

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正所謂「觀音頭掃把腳」是打扮中的大忌，對男生而言，同樣用得著，穿上一身筆挺的西裝，亦必須要配合一對擦得光亮的皮鞋才可帶出男士的英姿，當中Brogues shoes便是男人鞋櫃裏最重要的一款集花巧與實用於一身的鞋履。
近大半個世紀以來，男士的皮鞋在款式上沒有太多的改變，基本上都離不開由Derby、Loafer和Monkstraps等幾個鞋款作出改良和演變，而當中有一種鞋款經時裝設計師Junya Watanabe和Thom Bowne的引領下，這十年間由過往被只視為經典形象到今天成功進佔到潮流領域，答案不就是大家熟悉的Brogues shoes。
在鞋頭飾有細緻打孔圖案花紋的Brogues shoes，在今天的角度來看，看似是一本正經為上班族而設的御用皮鞋，但大家又可知道它最早是蘇格蘭和愛爾蘭地區的勞工鞋嗎？
當地的勞工有感於在潮濕的天氣下作戶外工作，需要有一對帶透氣、散熱、防水、同時又耐穿的鞋子（製造時在鞋面上打上一層燭蠟，藉此增強防水性），Brogues shoes的出現正好合符當時的要求。而直到18世紀末，英國陸軍將領Gebhard Leberecht von Blucher甚至一律要求士兵們穿上Brogues shoes，可見它的出身本是非常「貼地」親民。
至於緣何Brogues shoes能夠一登龍門成為時裝界的寵兒？原因在款式上已經佔了先機，看看它鞋頭上漂亮的通花打孔裝飾圖案，正是源自伊莉莎白時代男裝中出現的圖案，因此，打從20世紀初期已經叫一眾英倫紳士們鍾愛。
到了20世紀中期，威斯士親王愛德華穿上Brogues shoes打高爾夫球，無形中令它得到上流社會和貴族的認同，從此幾乎成為英國市民指定的上班皮鞋。
而隨著日本時裝設計師Junya Watanabe與來自英國擁有皇家認證的皮鞋品牌Tricker's合作推出聯乘Brogues shoes，又或是憑著設計出剪裁如像縮水般的灰色西裝而一舉成名的Thom Browne，他每次都親力親為穿上經改良過來，有著紅白藍3色條子為設計細節的Brogues shoes示人，甚至Prada推出過夾色厚底草鞋版後，一時間它由經典鞋款躍升為時尚主流，連帶一些英國皮鞋老字號Church's的出品都得到銷量上的受惠。
這幾年間幾乎每位男士都以擁有一對Brogues shoes被視為基本需要，還未將它收歸旗下的你，正所謂「輸人唔輸陣」，何不趁這疫情當道的日子購買一對來個增加自己的個人氣場？
產品查詢：Church's（2577 9321）、Giorgio Armani（2956 2123）、Thom Browne（2285 9002）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌