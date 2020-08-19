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麺道主餐牌外賣自取6折 登入譚仔APP掃帳單即送麻辣豬耳優惠券

消費錦囊 07:00 2020/08/19

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、麺道：主餐牌外賣自取6折

由即日起晚上6時後，惠顧主餐牌外賣自取，即享6折。招牌豚骨濃湯拉麵、雞白湯拉麵折後低至$48。另收外賣包裝每份$2，截單時間為晚上8時。

參考餐牌

2、譚仔雲南米線：成功登入APP及掃描賬單 送麻辣豬耳優惠券

由8月15日至30日內成功登入譚仔APP，並掃描任何金額之有效賬單，即送麻辣豬耳優惠券乙張。

此外，電子優惠券將於2020年9月1日發放，每次消費$50就可以獲得一個印仔，$100就有兩個，如此類推，5個印仔可換$5 現金券。印仔會在掃描賬單後24小時內加到會員帳户內。

3、A-1 Bakery：指定件裝蛋糕買3送1

由即日起至8月31日， 於A-1 Bakery 各分店購買指定件裝蛋糕即享買3送1優惠！3款蛋糕任配搭：朱古力曲奇碎芝士、特濃朱古力脆脆、藍莓芝士。全綫分店均可享有限時優惠 (Chateraise分店除外)。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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