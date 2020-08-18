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新地旗下3個商場推多重優惠　10元換購iPhone SE/AirPods Pro/任天堂Ring Fit

消費錦囊 18:59 2020/08/18

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新鴻基地產旗下東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙聯手推出「折上折瘋搶Online Sale」優惠網，讓大家安在家中也可掃貨。商場推出多重優惠，包括1折搶購超過130間商戶電子優惠券、10元換購大熱商品及「eMall貨品優先搶」網上預購優惠貨品低至3折，而超過180個場內商戶獨家優惠低至3折。

【延伸閱讀】【虛擬銀行】livi bank今日開業　盤點4間虛擬銀行開業優惠

3大商場1折商戶電子優惠券

由即日起至10月31日，於指定日期下午3時登入網站，即可以5元搶購50元商戶電子優惠券或以10元搶購100元商戶電子優惠券，商戶電子優惠券更可與店內折扣同時使用。參與商戶包括adidas、Columbia Sportswear Company、GU、6ixty 8ight、UNIQLO、@cosme store、ESTEE LAUDER、Kiehl’s Since 1851、Beans、三軒茶屋海街丼、Pacific Coffee及Pizza Hut等；旅行用品品牌House of Samsonite、精品品牌Sanrio Gift Gate及保健品牌位元堂等。

此外，是次活動更可以10元換購不同產品，並不定時於星期三推出，只要於網上率先以10元搶購指定禮品預留證，再指定商場以電子貨幣消費滿指定金額即可換領心水商品。優惠產品包括iPhone SE (256GB紅色)、Kirakuu日本減醣44%電飯鍋、AirPods Pro、Nintendo Ring Fit Adventure （健身環大冒險）及松井多功能電熱鍋（4公升）等。

網購到店自取 早鳥價低至3折

由8月19日起，「折上折瘋搶Online Sale」優惠網會推出「eMall貨品優先搶」，多款期間限定商品早鳥價低至3折，只需於家中搶購心頭好，其後到店自取即可。精選貨品：

  • @cosme STORE夏日美妝福袋──46折優惠價288元（原價636元）
  • Laneige皇牌補濕乳霜（水潤）套裝──38折優惠價290元（原價775元）
  • Tonymoly THE CHOK CHOK綠茶面霜（啫喱）──5折優惠價79元（原價158元）
  • Clarks男裝皮鞋──48折優惠價799元（原價1,699元）
  • DAZZLE 18K金鑽石耳環──66折優惠價3,800元（原價5,800元）
  • 蘇寧NUARL NT01AX無綫耳機──58折優惠價850元（原價1,480元）
  • Owell韓國直飲淨水機──61折優惠價4,980元（原價8,230元）

另外，3大商場更推出逾180個美妝、服飾、家電及珠寶鐘錶商戶場內獨家優惠低至3折優惠，只需登記成為The Point by SHKP會員，於東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙「折上折瘋搶Online Sale」優惠網作任何消費滿100元，即賺取3X會員積分！

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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